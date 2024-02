Situatie disperata la Mechel: Angajatii ameninta ca-si dau foc

Angajatii Mechel au ajuns la limita disperarii, o parte dintre ei aducandu-si copiii la protest, pentru blocarea drumului E60, in timp ce unii au amenintat ca isi vor da foc, deoarece nu mai au nici o posibilitate de a-si intretine familiile.

Marti, aproximativ un milion de lei vor fi distribuiti in conturile unora dintre persoanele care inca mai sunt angajati ai combinatului din Campia Turzii, respectiv cate 100 de lei, potrivit conducerii combinatului, relateaza B1 TV. Acestia vor primi si tichetele de masa.

Proteste continue la Mechel Campia Turzii - muncitorii concediati au venit cu copiii lor

De asemenea, persoanele disponibilizate, care nu si-au primit salariile compensatorii, vor primi, din aceeasi suma de 1 milion de lei, cate 800 de lei.

Protestele au inceput in urma cu trei saptamani, marti fiind a doua zi in care oamenii au blocat drumul E60.

De asemenea, luni, o parte din angajati au primit cate 400 de lei, reprezentand avansul pentru luna februarie.

Traficul nu este complet intrerupt pe E60, protestatarii defiland la intervale regulate pe trecerea de pietoni. In plus, exista rute ocolitoare ce pot fi utilizate de soferi. La protest sunt prezenti si aproximativ zece jandarmi, precum si politia rutiera, insa nu a fost nevoie de interventia acestora, pana in prezent.

Cine ii poate ajuta pe angajatii Mechel

Mechel a vandut combinatele din Romania in februarie, pentru doar 230 de lei, fiind preluate de firma Nikarom, cu sediul in Bucuresti, acesta fiind detinuta de cetateni rusi.

Conducerea combinatului anuntase ca oamenii vor incepe sa-si primeasca banii de pe 15 martie, dar sumele distribuite pana in prezent au fost infime si nu au intrat in conturile tuturor angajatilor si disponibilizatilor. In plus, luni, oficialii combinatului au precizat ca nu pot stabili un termen limita pana la care persoanele dispobilizate isi vor putea primi salariile compensatorii.

Luni, premierul Victor Ponta a precizat ca a cerut ministerelor Economiei si Justitiei sa gaseasca solutii juridice pentru impiedicarea repetarii unor situatii similare. De asemenea, el a declarat ca sefii companiilor care nu isi respecta obligatiile ar trebui sa fie responsabili din punct de vedere penal.

Totusi, prim-ministrul a precizat ca, deocamdata, statul nu are cum sa intervina direct in cazul Mechel, deoarece societatea este 100% privata.

Unul din actionarii Nikarom, Victor Chumakov, a dat asigurari ca salariile vor fi platite din banii obtinuti din vanzarea de certificate de emisii de dioxid de carbon, precum si din valorificarea fierului vechi din combinatul din Campia Turzii.

Din vara anului trecut, 1.700 de angajati au fost disponibilizati, la combinat ramand, in prezent, sub 300.