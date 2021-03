Stelian Ion, despre proteste: "Este important sa avem un echilibru intre dreptul de a protesta si dreptul la sanatate. Oamenii mor in spitale"

"Ce este important, este sa avem un echilibru intre dreptul de a protesta pe care l-am exercitat multi romani de-a lungul timpului si dreptul la sanatate, despre asta este vorba in prezent.Si atunci, punand in balanta cele doua drepturi foarte importante, dincolo de discutiile politice si de faptul ca un partid sau altul sau mai multe partide impreuna se inteleg atat de bine din priviri si scot lumea in strada, imping sindicalisti sa scoata lumea in strada (...) cert este ca, dincolo de aspectele acestea trebuie sa dam dovada de umanitate, de empatie unii fata de altii si sa intelegem ca oamenii mor in spitale , sau in afara spitalelor, situatia este grava aceste restrictii nesuferite pentru noi toti - nu cred ca exista om caruia sa-i placa sa poarte acea masca pe fata - aceste restrictii sunt importante. In alte state din Europa spre exemplu, ele sunt mult mai dure decat in Romania.Aceste masuri nu se iau pe baza de arbitrariu, ca vrea un politican anume, va dati seama, sa fii la putere si sa impui restrictii nu este nicio placere, absolut nicio placere, o faci dozat, cu foarte mare grija. Dar aceste recomandari vin din partea specialistilor, din partea medicilor care sunt disperati efectiv de ceea ce vad in spitale, vad moartea in jurul lor, nu vreau sa fiu patetic, dar asta se intampla la fiecare pas prin spitale si atunci sa fii nepasator fata de cel din jurul tau, de vecinul tau, de prietenul tau... suntem impartiti asa, in doua tabere extreme", a afirmat ministrul Justitiei, luni seara, la B1 Tv.Stelian Ion considera ca nu trebuie "sa cadem in extrema aceea de a promova lipsa oricarei restrictii"."Respect foarte mult dreptul la protest, e foarte important intr-o societate democratica, sa te poti exprima, dar. in momentul in care este periclitata sanatatea celor din jur, eu cred ca statul trebuie sa fie foarte ferm pe pozitii si sa stie foarte clar ce are de facu. Si trebuie respectate regulile, categoric, a stabili niste reguli ele sunt egale pentru toti. E foarte important ca regulile sa fie egale pentru toti. Cu totii, politicieni nepoliticieni, indiferent de situatia materiala, indiferent de situatia sociala sa respectam cu totii aceste reguli", a mai afirmat Stelian Ion.In ceea ce priveste demersul PSD de a infiinta o comisie care sa ancheteze datele privind gestionarea pandemiei, ministrul Justitiei considera ca o astfel de comisie "foloseste la puncte in capital electoral"."Este un lucru cinic intr-un fel, sa te bazezi pe o situatie care vizeaza sanatatea oamenilor pentru a transforma acea situatie in capital politic si in puncte electorale. Nu e deloc corect. Vad si un alt partid care incita lumea la nerespectarea regulilor, vad anumite zone din societate care au acest discurs si mi se pare periculos, pentru ca o societate in care regulile nu sunt respectate, cu siguranta nu e o societate pe care statul de drept pe care il invoca cei care protesteaza pe acest motiv este respectat.Deci statul de drept inseamna respectarea regulilor, inseamna domnia legii, inseamna ca toti respectam aceste legi. Daca este nevoie de modificarea lor da, purtam discutii, si pute avea opini diferite dar odata ce sunt publicate in Montorul Oficial anumite reguli, ele trebuie respectate de toata lumea", a concluzionat ministrul. Mii de oameni protesteaza luni in Bucuresti si marile orase fata de noile restrictii impuse de Guvern.