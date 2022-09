Stop ecocid! Protest cu ocazia zilei mondiale a mediului

Peste 30 de persoane au participat, sambata dupa-amiaza, la Ploiesti, la un mars de protest fata de taierea abuziva a padurilor, actiunea fiind organizata printr-un apel lansat pe retelele de socializare.

Protestul a inceput in centrul municipiului Ploiesti, unde, timp de peste o ora, manifestantii, dintre care unii imbracati in tricouri albe pe care scria "Stop ecocid" si "Padurea este casa lupilor. Stop ecocid", au afisat bannere de dimensiuni mari cu mesaje precum "Paduri, nu cianuri", "Padurea=fabrica de O2" si "Codru-i frate cu romanul. Nu ne mai taiati fratii!".

De asemenea, participantii la actiunea de protest au afisat, in cadrul unei coregrafii care sugera taierea de copaci, coli albe pe care au scris "Vinovat pentru ca impart oxigen. Condamnat la moarte", "Vinovat pentru ca reglez clima. Condamnat la moarte" si "Vinovat pentru ca strang CO2. Condamnat la moarte".

Ulterior, manifestantii au pornit intr-un mars de protest din centrul Ploiestiului spre Gara de Sud si inapoi, pe traseu afisand aceste mesaje si scandand impotriva taierii copacilor.

Ziua Mondiala a Mediului, principalul eveniment ecologic, de informare publica si de actiune pentru mediu al Natiunilor Unite (UNEP), se celebreaza in fiecare an pe data de 5 iunie, insa evenimente dedicate acestei zile au avut loc si pe data de 6 iunie. Aniversarea acestei zile a fost stabilita in anul 1972 de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, cu scopul de a marca deschiderea Conferintei de la Stockholm asupra Mediului.

