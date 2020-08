Sute de oameni au venit la inmormantarea tanarului protestatar din Belarus, mort in custodia politiei

Oamenii au depus flori si au aprins lumanari, iar de fotografiile tanarului de 25 de ani au fost atasate baloane, relateaza dpa.Mama sa acuza politia pentru moartea tanarului, care suferea de o boala de inima. El a fost arestat pe 9 august, cand aveau loc alegerile prezidentiale, in timp ce mergea la prietena lui, si a murit la spital in custodia politiei.Politia a confirmat decesul abia miercuri si a precizat ca medicii legisti vor stabili cauza decesului.De la alegerile prezidentiale controversate, de duminica trecuta, au avut loc proteste in intreaga tara impotriva conducerii autoritare a lui Aleksandr Lukasenko, care se agata de putere de un sfert de secol. Multi contesta afirmatia sa ca a castigat detasat al saselea mandat in fruntea statului duminica trecuta.Actiuni majore sunt asteptate in cursul dupa-amiezii in capitala Minsk, dar si in alte orase ale tarii.Sambata a avut loc o alta inmormantare , a unui protestatar care a murit la Minsk. Potrivit autoritatilor, acestuia i-a explodat in mana un dispozitiv exploziv pe care voia sa-l arunce asupra fortelor de ordine. Multi se indoiesc insa de versiunea oficiala a evenimentelor care au dus la moartea lui.Orasul Gomel este situat in sud-estul fostei republici sovietice.