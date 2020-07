VIDEO Sute de persoane protesteaza in Piata Victoriei fata de masurile de carantina. Printre organizatori se afla Iosefina Pascal, promovata de Sputnik si Antena 3 / Parintii si-au adus bebelusii la protest

Majoritatea celor prezenti nu poarta masti si nu pastreaza distanta fizica. Protestatarii au venit cu steaguri si pancarte cu mesaje impotriva Guvernului."Aceasta este cea mai grava lege din istoria Romaniei, fara precedent in Uniunea Europeana si nu are voie sa existe in niciun stat democratic! Textul de lege incalca flagrant toate drepturile firesti ale cetatenilor pe termen nelimitat.", sustin organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului."Libertate!", "Jos guvernul mincinos!", "Presa mincinoasa!" sunt o parte dintre scandarile pe care le fac cei prezenti in piata.La protest participa si Iosefina Pascal, internauta care a devenit cunoscuta ca urmare a articolelor din Sputnik care o promoveaza, a aparitilor la Antena 3, dar si prin intermediul colaborarii sale cu Maria Grapini Premierul Ludovic Orban , a avertizat sambata, 11 iulie, ca cei care participa la protest "se pun pe sine in pericol" si "se situeaza fatis impotriva unor reglementari legale"."Sunt convins ca Ministerul de Interne este gata sa ia toate masurile. Eu ii indemn pe oameni sa nu iasa la astfel de mitinguri, care, sincer, nu transmit nimic, se pun pe sine in pericol si se situeaza fatis impotriva unor reglementari legale. Portul mastii este stabilit prin lege ca fiind obligatoriu in spatii inchise. Sigur ca, daca ies afara, nu poti sa-i obligi sa poarte masca. E o adevarata campanie, care este derulata din foarte multe surse, o campanie care se vede ca este organizata, finantata si este o campanie care este impotriva intereselor fundamentale ale cetatenilor romani. Sanatatea este bunul cel mai de pret al omului. Ii rog pe romani sa-si apere sanatatea, atat sanatatea lor, cat si sanatatea semenilor lor, in primul rand al celor pe care-i iubesc", a declarat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Camera Deputatilor a adoptat joi, 9 iulie, cu 266 de voturi "pentru", 11 "impotriva" si 8 abtineri proiectul de lege privind instituirea carantinei si izolarii in cazul celor suspectati sau confirmati cu COVID-19. Legea urmeaza sa intre in plenul Senatului, luni, 13 iulie, in calitate de for decizional.Imagini live: