VIDEO Un tanar al carui tata a murit de COVID, huiduit de protestatarii pe care i-a apostrofat: "Sa va fie rusine. Sunteti niste idioti"

"Sa va fie rusine! Sa va fie rusine! Suntem in razboi! Pentru ce protestati? Tata a murit de COVID acum doua zile. A murit de COVID si voi protestati? Sa va fie rusine. Sa nu ajungeti acolo (in spitale n.red.)", a spus tanarul inainte de a fi tras in casa de familie.Potrivit adevarul.ro, sute de constanteni, alaturi de oameni politici din AUR au iesit pentru a treia zi in strada, la Constanta. Protestatarii au marsaluit pe mai multe strazi si bulevarde strigand lozinci anti-guvernamentale.Oamenii au protestat fata de noile masuri impuse pentru combaterea raspandirii SARS-CoV-2, fata de obligativitatea purtarii mastii de protectie, a interdictiei de a iesi din case dupa anumite ore si altele.De asemenea, protestatarii cer redeschiderea anumitor sectoare economice, precum cele din HORECA.