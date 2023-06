Taximetristii independenti se pregatesc de proteste

Taximetristii independenti vor organiza pe 1 noiembrie 2011 un miting si un mars de protest - acestia militeaza pentru eliminarea ilegalitatilor existente in activitatea de transport in regim de taxi.

"In anul 2008, primarul general si-a asumat anumite obligatii fata de transportatorii autorizati sa execute serviciul de transport in regim de taxi pe raza municipiului Bucuresti prin contractele de gestiune delegate a serviciului de Taxi incheiate intre municipallitate si acestia.

Pana in prezent, nici primarul general si nici macar una dintre directiile aflate in subordinea acestuia nu au intervenit in niciun fel in legatura cu reglementarea serviciului de transport in regim de taxi, corespunzator prevederilor legii in vigoare", se arata intr-un comunicat al organizatiilor sindicale.

Taximetristii mai sustin ca s-au avizat "nejustificat si ilegal scaderi ale tarifelor de distanta", motiv pentru care nu isi mai pot plati cheltuielile sau intretine masinile si au restante si dobanzi la creditele contractate.

"S-a permis altor taximetre neautorizate de catre PMB, sa functioneze pe raza municipiului Bucuresti cu toate ca prevederile legii in vigoare interzice acest lucru, punandu-se astfel in pericol situatia economica a transportatorilor bucuresteni carora nu le sunt protejate investitiile si nici nu se pot bucura de un cadru concurential loial", se mentioneaza in comunicatul sindicatelor.

Reprezentantii taximetristilor acuza si un cost al dispecerizarii exagerat de mare, fata de prevederile legale in vigoare, dar si nesemnalizarea sau neamplasarea corespunzatoare a statiilor de taxi. " Reclamam pasivitate, incompetenta si abuz in serviciu datorita carora s-a reusit in momentul de fata falimentarea serviciului de transport in regim de Taxi, intr-o capitala ce doreste a fi europeana", se arata in comunicat.

Taximetristii cer "o intalnire de urgenta", cu primarul general al Capitalei si solicita ca ITM Bucuresti, Garda financiara, ARR si Politia rutiera sa efectueze controale in Bucursti.