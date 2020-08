Trei protestatari din Belarus, eliberati recent din arest, descriu brutalitatea extrema a fortelor de ordine

Trei dintre barbatii eliberati au vorbit despre experientele lor, pentru DW "Soldatii m-au avertizat sa tac, ca sa nu fiu batut", a explicat Mikhail (nume schimbat de redactie, pentru a-i proteja identitatea). "Dar altii din duba au fost batuti rau. Un barbat de langa mine nu mai putea vorbi, doar gemea si parea ca nu va fi in stare sa stea singur pe picioare."La sectia de politie , Mikhail a vazut cum oamenii erau batuti cu bastoanele si pumnii. De asemenea, el a spus ca printre detinuti au fost patru femei si un minor.Mikhail a povestit pentru DW ca a petrecut noaptea afara in curte, cu fata la perete si mainile legate. Nu avea voie sa se aseze, desi se simtea ametit si nu primit apa. Unul dintre gardieni a spus chiar ca ar trebui lasati sa moara de sete"."Ne-au lovit si ne-au intrebat daca ii credem fascisti", a povestit si Andrei (nume schimbat pentru a-si proteja identitatea), dupa ce a fost eliberat din centrul de detentie din strada Okrestina."Desigur, daca sunteti batuti, n-o sa spuneti: 'Da, sunteti fascisti!'. Dar ce faci daca e treaba lor era sa bata oameni si chiar sa se distreze facand-o? "Andrei este unul dintre cei aproximativ 2.000 de oameni eliberati din cei 7.000 de retinuti de politie, in represiunea brutala a fortelor de ordine la protestele antiguvernamentale din Belarus.Joi, ministrul adjunct al Internelor din Belarus, Alexander Barsukov, transmitea jurnalistilor prezenti la centrul de detentie din strada Okrestina, din capitala Minsk, ca toata lumea va fi eliberata si ca nu au existat abuzuri.Pavel Chudka, arestat pe 10 august 2020, in centrul orasului Minsk, a declarat pentru DW ca politia anti-revolta a folosit socuri electrice, pe care i le-a aplicat in apropierea rinichilor, cand deja era cazut la pamant."Nu mi-au lasat urme vizibile, dar am simtit socurile aproape cinci minute, iar dupa aceea nu am mai putut merge." El a explicat, de asemenea, ca maxilarul inferior si gatul ii erau atat de incordate, incat nu a mai putut vorbi sau inghiti mai mult de o zi.Cu mainile inca tremurand, el a povestiti pentru DW ca a fost umilit si ca cei care l-au arestat l-au intrebat daca i-a placut in arest si daca va mai iesi pe strada pentru a protesta.In centrul de detentie de pe strada Okrestina, Pavel a vazut multi protestatari batuti si torturati. Li s-a ordonat sa ramana in curte si la fiecare 20 de minute au fost nevoiti sa mearga de la un zid la altul, 20 sau 30 de metri distanta, in genunchi.A fost insuportabil, spune el."In genunchi timp de doua ore, cu mainile in spatele capului si cu capul pe astfalt. Incerci sa te sprijini de un perete cu coatele si cu capul."Andrei povesteste si el ca, desi de patru ori a venit o ambulanta , paramedicii nu au fost lasati sa intre."Erau 25 de oameni intr-o celula de 10 pe 10 metri", a explicat el. "Si au fost si minori, care au fost primii eliberati".Andrei a fost arestat nu departe de statia de metrou Puskinkaya, in data de 11 august. El a explicat pentru DW cum a fost bagat intr-o autoutilitara, i s-a ordonat sa stea in genunchi si apoi a fost batut la talpi.Cand a ajuns la sectia de politie principala, "erau 30 de oameni culcati acolo cu fata pe asfalt. Gardienii se plimbau printre ei. Si acolo, asa cu fata la pamant, am fost loviti si apoi stropiti cu apa".Andrei crede ca probabil a zacut la pamant aproximativ trei ore. Acum este ranit la picioare si la spate, dar se considera unul dintre "norocosi". "Am vazut ca unii oameni intr-o stare mult mai proasta", spune el.Andrei a spus ca el si ceilalti detinuti de la sectia de politie au fost nevoiti sa semneze un text scris in prealabil, in care se spunea ca "au luat parte la actiuni neautorizate si au strigat sloganuri inflamatorii". Cei care au refuzat sa semneze au fost dusi intr-o alta camera si batuti pana au semnat. Apoi au fost toti aruncati in celule supraaglomerate si nici macar nu li s-a dat apa sa bea.Andrei a fost apoi dus la centrul de detentie din strada Okrestina, unde a fost maltratat, inainte de a fi eliberat pe 13 august.Mikhail a mai declarat pentru DW ca a fost arestat si aruncat intr-o autoutilitara plina cu oameni foarte rau raniti . Un medic care i-a consultat a strigat la soldati si le-a spus ca sunt animale. Unul i-a raspuns sa-si vada de treaba in liniste.Mikhail a fost dus la sectia de politie din districtul Leninskiy, din Minsk. El a explicat ca nici macar nu a luat parte la proteste "Am fost prins intr-un blocaj de trafic cand au aparut oameni cu scuturi si bastoane", povesteste Mikhail. "Cred ca erau o unitate speciala a armatei. Ne-au spus sa iesim din masini si sa le dam mobilele. Au verificat daca exista fotografii sau videoclipuri ale protestelor."Mikhail a fost arestat pentru ca pe telefonul sau a fost gasit un videoclip in care cineva flutura steagul alb-rosu-alb, devenit simbol al opozitiei.Steagul alb-rosu-alb a fost folosit prima oara in 1918, apoi adoptat de Belarus dupa ce a obtinut independenta fata de Uniunea Sovietica, in 1991. Cu toate acestea, oficial nu a mai fost folosit din 1995.Intre timp, au parut imagini filmate de jurnalisti in timpul protestelor care surprind momentul uciderii unui manifestant pasnic.Zeci de mii de oameni din Minsk si marile orase ale tarii ies in strada de o saptamana pentru a cere demisia presedintelui Lukasenko si organizarea de noi alegeri prezidentiale.Aleksandr Lukasenko, presedintele Belarus din 1994 pana in prezent, a carui victorie la ultimele alegeri este contestatata de protestatari, a anuntat ca Vladimir Putin va ajuta regimul de la Minsk.Cei doi lideri au avut sambata o conversatie telefonica, la solicitarea presedintelui belarus, care sustine ca tara sa e tinta unui complot strain care poate destabiliza si Rusia.Sprijinul de la Moscova a fost anuntat la scurt timp dupa ce presa a publicat imagini din timpul protestelor care surprind momentul uciderii unui tanar manifestant pasnic.