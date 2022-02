Un argesean a inregistrat marca #rezist si vrea sa-si faca partid

Un argesean sustine ca a inregistrat la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM) marca #rezist, impreuna cu logo-ul. In plus, acesta spune ca a inceput procedurile pentru infiintarea unui partid cu acelasi nume, dupa modelul Podemos, din Spania.

Potrivit OSIM, cererea de inregistrare a marcii a fost depusa pentru opt clase de protectie, printre care si cele legate de politica, afaceri sau publicitate, scrie Ziarul Profit.

Barbatul sustine ca asteapta si membri nemultumiti ai USR sa se alature viitorului partid.

"La sugestia unui prieten spaniol am decis sa inregistrez la OSIM marca si logo-ul #REZIST. Am demarat procedurile si, de azi, putem spune ca #REZIST este marca nationala inregistrata. Pe modelul PODEMOS din Spania, am demarat deja procedurile de infiintare a unui nou partid care se va numi simplu #REZIST.

Suntem un grup de initiativa din care fac parte oameni cunoscuti din Romania si strainatate. Guvern dar si oameni care au un cuvant greu de spus in domeniile in care activeaza acum. Da, speram sa fie un fel de PODEMOS romanesc si asteptam sa ni se alature toti cei care vor o schimbare reala si radicala a modului de a face politica in Romania.

Nu ne vor interesa actualele partide, cu exceptia USR, partid de la care asteptam sa migreze catre noi pe toti cei nemultumiti de ceea ce se intampla acolo. Avand in vedere ca marca #REZIST este protejata si pentru alte domenii, nu numai zona politica, speram sa putem folosi asta pentru a ne ajuta in tot ceea ce ne-am propus", a precizat argeseanul, citat cu initialele C.U.

Spre comparatie, partidul Podemos s-a infiintat la inceputul anului 2014, tot in urma unor manifestari anti-coruptie ale "miscarii 15-M". Partidul este insa unul de extrema stanga, fata de miscarea de protest din Romania care se pozitioneaza la dreapta.

In prezent Podemos are 56 din cei 350 de deputati spanioli, 20 din 265 de senatori, 5 din 54 de europarlamentari si aproape jumatate de milion de membri, fiind al treilea cel mai mare partid al Spaniei.

