Un barbat a incercat sa-si dea foc in fata Ministerului Muncii. "Hainele pe care le purta emanau un miros puternic de benzina"

"Astazi, in jurul orei 12.00, jandarmii si politistii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au imobilizat, in fata sediului Ministerului Muncii si Protectie Sociale, un barbat ce intentiona sa isi provoace leziuni. Hainele pe care le purta emanau un puternic miros de benzina si asupra sa au fost gasite o bricheta si un recipient cu lichid inflamabil.Barbatul a fost preluat si condus la sediul subunitatii de politie , competenta teritorial. A fost solicitat sprijin medical de specialitate pentru evaluarea persoanei", a transmis Politia Capitalei.