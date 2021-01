Un nou protest al politistilor in Piata Revolutiei din municipiul Botosani

Protestul din Piata Revolutiei din municipiul Botosani a fost organizat de Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul" cu scopul de a atrage atentia Guvernului cu privire la conditiile proaste de salarizare din Politie.Vicepresedintele Sindicatului "Diamantul", Bogdan Tanasa, a declarat, in timpul protestului, ca "politistii se simt discriminati" de deciziile Executivului si ca "au ajuns la capatul rabdarii"."In continuare suntem nemultumiti de inghetarea salariilor. Actualul Guvern ne mentine cu o salarizare raportata la anul 2009. Daca in prezent politistii beneficiaza de chirie, iar suma pentru chirie primita de un politist este de 400 de lei si reprezinta jumatate din salariu, imaginati-va cat este salariul unui politist, 800 de lei, 900 de lei. Acestea sunt salariile reale ale politistilor. Astazi nu am venit sa cerem cresteri salariale, majorari, sporuri suplimentare. Astazi am venit sa ne cerem dreptul nostru reglementat de Legea 153 din 2017. Atunci legea prevedea ca politistilor sa le fie majorare an de an salariile cu 200-300 de lei, astfel incat sa ajungem din urma celelalte categorii bugetare. Nu se mai intampla acest lucru", a declarat vicepresedintele Sindicatului "Diamantul".Prima actiune de protest a politistilor a avut loc pe 8 ianuarie, cand, de asemenea, au iesit in Piata Revolutiei din Botosani, cerand Guvernului sa renunte la inghetarea salariilor din sistemul public.CITESTE SI: Primele vaccinari impotriva COVID-19 in Brazilia, la Sao Paulo. Tara a aprobat de urgenta autorizarea serurilor AstraZeneca si CoronaVac