Sindicalistii Sanitas picheteaza din nou Guvernul. Lista de revendicari

Potrivit Sanitas, in incercarea de rezolvare a problemelor cu care se confrunta salariatii sistemului sanitar, membrii Biroului Operativ al Federatiei Sanitas din Romania s-au intalnit luni, cu Nelu Tataru- Ministrul Sanatatii.Principalele teme de discutie au fost:- Aplicarea sporului de pana la 30% pentru toata perioada in care va fi prelungita starea de alerta. In acest sens Federatia SANITAS a solicitat elaborarea unei ordonante de urgenta cu consultarea partenerilor sociali.- Aplicarea unitara si continua a sporului de epidemie in toate unitatile nominalizate in Ordinul M.S. nr. 555/2020, pentru toti salariatii care indeplinesc conditiile de acordare. Federatia SANITAS a solicitat, de asemenea, elaborarea unui act normativ (hotarare de guvern) cu consultarea partenerilor sociali."In ceea ce priveste cresterea salariilor tuturor angajatilor la nivelul anului 2022, incepand cu 1 ianuarie 2021, precum si aplicarea sporurilor la salariul actual, Ministrul Sanatatii ne-a asigurat ca a transmis impactul bugetar atat Ministrului Finantelor Publice cat si Primului-ministru. Celelalte solicitari ale Federatiei SANITAS sunt de competenta Guvernului, motiv pentru care asteptam in continuare urmatoarea intalnire patronata de Premierul Ludovic Orban , cu participarea reprezentantilor ministerelor de resort si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate", a transmis Sanitas.Pana la materializarea angajamentelor, Federatia Sanitas continua protestele anuntate in urma cu o saptamana, iar marti picheteaza din nou sediul Guvernului.Federatia SANITAS continua sa solicite:1. Adoptarea unor masuri de protectie a sanatatii si securitatii salariatilor din Sanatate si Asistenta sociala astfel incat sa determine reducerea numarului de salariati infectati cu SARS-COV-2.2. Deblocarea posturilor in unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de asistenta sociala.3. Relansarea dialogului social real la toate nivelurile.4. Punerea in aplicare a legislatiei cu caracter salarial5. Acordarea, incepand cu 1 ianuarie 2021, a salariilor prevazute de Legea nr.153/2017 pentru anul 2022, pentru tot personalul din sistemul sanitar, sistemul de asistenta sociala si medico-sociala.6. Calcularea sporurilor la salariul de baza actual pentru tot personalul din sistemul sanitar, sistemul de asistenta sociala si medico-sociala.7. Adoptarea in regim de urgenta a normelor de aplicare a Legii nr. 56/2020 pentru respectarea dreptului legal la pensie de urmas pentru copiii colegilor decedati la datorie.In repetate randuri, sindicalistii s-au plans de epuizare, dupa aproape 9 luni de pandemie.