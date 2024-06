Un "protest tacut" desfasurat in fata sediului central al PSD, de pe soseaua Kiseleff din Bucuresti, continua de mai bine de 24 de ore.

Amintim ca un protest similar a inceput, luni, in fata sediului PSD Sibiu.

Si in Capitala, oamenii stau in fata sediului in liniste si aprind luminile telefoanelor mobile.

Organizatorii protestului, intitulat "Spatiu liber de coruptie. #VaVedem din Bucuresti", ii invita pe cei care doresc sa participe la acesta sa se inscrie online.

De asemenea, acestia au transmis live, joi seara, din fata sediului PSD, din soseaua Kiseleff.

Internautii care nu au participat la protestul tacut le-au scris pe Facebook, iar organizatorii le-au raspuns.

"Vom fi jefuiti pe strada, legal. Vine unul cu cutitul la tine 'da-mi tot ce ai de valoare asupra ta, daca nu, te tai!', iar tu scoti portofelul, ceasul, inelul, cerceii, verigheta, eventual si un dinte de aur si....si.....GATA!!!!! ", au scris organizatorii in sectiunea de comentarii.

Manifestatia nu le-a ramas indiferenta oamenilor care nu au participat la ea.

Mai multe persoane au comentat pe platforma de socializare ca apreciaza si respecta modul in care au ales acesti protestatari sa se manifeste privind modificarile aduse de parlamentari Legilor Justitiei si Codurilor Penale.

"Felicitari! Cine stie ce se intampla si sunt constienti vor iesi in strada. Dar vor fi si unii care doar asteapta sa faca altii pentru ei. Pacat. Respect voua de acolo!", "Niste romani cu un spirit civic dezvoltat. Felicitari!" sau "Respect! Va sustin din Germania!", au fost doar cateva dintre comentariile lasate de internauti la transmisia live a celor care au organziat protestul.