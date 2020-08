Un protestatar din Belarus impuscat de fortele de ordine a murit la spitalul din Minsk. Este al treilea deces inregistrat de la inceperea protestelor

Protestatarul, identificat drept Ghennadi Ciutov, in varsta de 43 de ani, a murit in Spitalul Militar din Minsk, dupa ce fusese ranit la cap, potrivit unor surse citate de Le Figaro, relateaza MediaFax.Este al treilea deces inregistrat de la inceperea protestelor impotriva rezultatului scrutinului prezidential din Belarus.Protestele, incepute pe 10 august, sunt cele mai mari din istoria postsovietica a tarii.Fortele de ordine din Belarus au actionat cu maxima violenta impotriva cetatenilor pasnici.Sute de persoane au fost ranite si peste 7000 retinute, in cursul manifestatiilor anti-Lukasenko.Opozitia din Belarus contesta realegerea in functie a presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, acuzand ca scrutinul prezidential a fost fraudat.Liderii statelor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare s-au reunit miercuri, prin videoconferinta, intr-un summit extraordinar pe tema crizei din Belarus.