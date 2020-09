VIDEO Au protestat fara masti, inghesuindu-si copiii la manifestatii. Mesajele protestatarilor anti-"botnita" din Romania: "Copiii nostri nu sunt cobaii vostri"

Oamenii au venit cu steaguri tricolore, nu au purtat masti si au afisat pancarte cu mesaje anti-guvernamentale si impotriva asa-zisei "dictaturi medicale".Cele mai folosite scandari si mesaje transmise de protestatari au fost urmatoarele:"Jos dictatura!", "Libertate!" si "Nu va credem!", "Copiii nostri nu sunt cobaii vostri", "Scoala nu trebuie sa fie un lagar".Oamenii au mai scandat: "Binele impus se cheama abuz ", "Toate partidele, aceeasi mizerie", "Romania trezeste-te!", "Nu vrem sa fim o natie de sclavi", "Demisia", "Rezist, gandesc, liber traiesc".Peste 300 de persoane s-au adunat sambata, 19 septembrie, in Piata Universitatii din Bucuresti, pentru a protesta fata de masurile impuse de autoritati pentru a combate efectele produse de epidemia sanitara provocata de noul coronavirus . Alte peste o suta de persoane s-au adunat, tot sambata dupa-amiaza, in Piata Victoriei din Capitala, la un protest similar. Manifestatiile au durat aproximativ patru ore, iar protestatarii au incalat toate masurile impuse de autoritati privind distantarea sociala si purtarea mastilor la astfel de evenimente.Regizorul Cristi Puiu si actrita Carmen Tanase au fost prezenti la protestul din Piata Universitatii. Unii dintre manifestanti au venit la eveniment insotiti de copii.Premierul Ludovic Orban a declarat ca obligativitatea ca elevii sa poarte masti de protectie in timpul orelor de curs este o masura de protectie sanitara care are "rostul de a pazi copiii de virus". Orban a mai spus despre protestele organizate impotriva acestei masuri ca ii pare rau "ca exista unii care parca nu isi iubesc copiii". "Noi am testat acest lucru si majoritatea zdrobitoare a parintilor sustin obligativitatea portului mastii, iar pentru noi, care suntem responsabili in scoala sa luam toate masurile pentru a impiedica raspandirea virusului, noi am luat aceasta masura si o sustinem", a spus premierul.La randul sau, seful DSU Raed Arafat a afirmat ca, din ceea ce a observat dupa prima saptamana de scoala, elevii respecta regulile impuse de autoritati in privinta epidemiei de COVID-19, insa atunci cand ies din incinta unitatii de invatamant, de multe ori sunt asteptati de adulti care nu respecta aceste masuri.