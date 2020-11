VIDEO Cateva zeci de persoane protesteaza in Piata Victoriei fata de restrictiile impuse pentru a preveni raspandirea infectiilor cu noul coronavirus

Unii dintre manifestanti sunt nemultumiti de obligativitatea purtarii mastii de protectie, iar altii vor ca pietele agro-alimentare sa ramana deschise.Mobilizarea pentru manifestatia din Piata Victorie s-a facut prin intermediul retelelor sociale. Persoane din toate categoriile de varsta, unele insotite de copii, au iesit in strada nemultumite de masurile adoptate de Guvern care vor intra in vigoare luni. Multi dintre protestatari nu poarta masca de protectie, iar cei care au asupra loc masca nu o poarta in asa fel incat sa le acopere nasul si gura. De altfel, uni dintre manifestanti s-au declarat sceptici cu privire la existenta noului coronavirus Un barbat prezent la protest afiseaza o pancarta pe care a scris ca masca de protectie este "simbolul opresiunii si ignorantei". Un altul a declarat ca poarta masca de protectie doar atunci cand intra in spatii comerciale, fiindca nu are de ales, dar se arata convins ca nu este nevoie de purtarea acesteia.Unul dintre protestatari a afisat o pancarta pe care scrie " In iad cu masonii satanisti care ne conduc" iar altii au pancarte cu numeroase mesaje anti-masca si anti-vaccinare.In Piata Victoriei au fost trimise echipaje ale Politiei, Jandarmeriei, dar si ale SMURD