VIDEO Ce spuneau protestatarii anti-COVID care aplaudau in fata Ambasadei Rusiei: Jos palaria pentru bunele politici pe care Vladimir Putin le face

Cele cateva zeci de persoane care veneau de la protestul din Piata Victoriei, impotriva legii carantinarii si izolarii pacientilor infectati cu coronavirus , aplauda frenetic: "Bravo, bravo!" Grupul de protestatari pleacase in mars din Piata Victoriei spre sediile PNL si PSD , scandand lozinci precum "Ne vreti in spital, va vrem la tribunal!". In drumul lor, pe Soseaua Pavel Kiseleff se afla sediul Ambasadei Federatiei Ruse in Romania.Intreaga scena este apare pe mai multe filmari postate pe retelele de socializare. Printre cei care inregistreaza este si Georgiana Arsene, sotia lui Gelu Voican Voiculescu, si corespondenta publicatiei Sputnik Moldova, agentia de presa a Rusiei, cea care si intervine in timpul discursului: "Sa se sezizeze ambasadele."Pe de alta parte, cel care conduce micul protest arata in interventia sa, la microfon, ca nu trebuie sa se lase impresa ca sunt platiti de "rusi, americani sau de chinezi", si s-a aratat nemultumit de faptul ca ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a dojenit administratia americana ca a retras finantarea pentru Organizatia Mondiala a Sanatatii."Ne pune pe ganduri foarte serios," conchide acesta. Barbatul subliniaza ca protestul este si impotriva unei oculte mondiale, iar Rusia ar fi face parte, "din pacate", din aceasta."Nu suntem platiti de acestia, nu suntem deloc. Nu facem decat sa spunem adevarul, cand e vorba de adevar. China, la fel," concluzioneaza protestatarul.