VIDEO UPDATE Incidente la Iasi, de Ziua Principatelor: Primarul Mihai Chirica, stropit cu iaurt la protestul din Piata Unirii. Reactia edilului

Se pare ca atacatorul nu ar avea legatura cu gruparile din piata care sustin Autostrada Unirii.Primarul Mihai Chirica a declarat ulterior la postul Digi24 ca cel care l-a "atacat" cu iaurt este un miltiar in rezerva."Nu pot sa-i reprosez personal mare lucru, pentur ca daca s-a ajuns la aceasta stare e clar ca noi toti, toata clasa politica, am gresit. Nu a avut neaparat nemultumiri fata de mine. A spus "Asta e pentru guvern, pentru presedinte".Daca ar fi fost un alt demnitar de fata probabil ca el ar fi incasat-o in locul meu. Dupa cum am mai spus, nu voi depune plangere penala. Cred ca este un lucru pe care noi, politicienii trebuie sa-l acceptam, faptul ca oamenii sunt nemultumiti de ce s-a realizat in acesti ultimi ani", a spus primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica.Primarul Mihai Chirica s-a intors cateva minute mai tarziu si a oferit declaratii presei. Edilul a precizat ca nu va face plangere penala impotriva individului care l-a manjit cu iaurt, scrie Ziarul de Iasi Zeci de ieseni protesteaza la Iasi, avand bannere si pancarte cu mesaje pro- autostrada , actiunea desfasurandu-se in Piata Unirii, unde au avut loc manifestarile oficiale dedicate Unirii Principatelor Romane. Actiunea a fost initiata de catre asociatia "Impreuna pentru A8", care militeaza pentru constructia autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures.Participantii la protest poarta pancarte si bannere pe care scrie, printre altele, "Legati Moldova de Europa. Finantati A8", "Opriti spagile si coruptia. Avem nevoie de A8", " PSD PNL = 13 ani de SF-uri mincinoase" si "Vreti votul nostru? Finantati A8".Primarul Iasului a fost huiduit de catre protestatari in momentul in care a ajuns in Piata Unirii.Cam asta este atitudinea fata de acest proiect. Orice intarziere va afecta ireversibil finalizarea acestui proiect pana in 2030, conform Master Planului General de Transport. Mesajul nostru este foarte clar: Autostrada Unirii trebuie finantata urgent. Nu mai acceptam amanari si tot felul de justificari", a declarat vicepresedintele asociatiei "Impreuna pentru A8", Catalin Urtoi.Manifestarile oficiale de la Iasi dedicate aniversarii Unirii Principatelor Romane se desfasoara intr-un cadru restrans, fara discursurile politicienilor si fara traditionala hora a Unirii, pe fondul pandemiei de coronavirus Ceremoniile sunt programate in Piata Unirii din Iasi si au debutat prin depunerea la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din Piata Unirii a unor coroane si jerbe de flori din partea partidelor politice, asociatiilor si altor organizatii civice.Este programata si o slujba religioasa, ceremonial la care vor lua parte IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, si PS Iosif Paulet, Episcopul Diecezei Romano - Catolice de Iasi.Nu vor mai fi discursuri ale politicienilor ca in alti ani, iar la finalul manifestarilor nu va avea loc traditionala hora a Unirii.Manifestarile oficiale organizate la Iasi de Ziua Unirii aduna in centrul orasului in fiecare an mii de oameni. Anul trecut la manifestari a fost prezent si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis CNAIR a anuntat sambata, 23 ianuarie, ca pe sectorul de munte al Autostrazii "Unirii" A8 firma de proiectare a dovedit o "incapacitate constanta" si ca a cerut firmei mama din Spania suplimentarea personalului si utilajelor pentru recuperarea acestor intarzieri."In ceea ce priveste proiectarea sectorului Targu Mures - Targu Neamt, exista o incapacitate constatata, de-a lungul timpului, la firma de proiectare. Din acest motiv am luat decizia sa monitorizam permanent acest prestator de servicii", anunta sefa Companiei de Drumuri. Totodata, CNAIR a sesizat firma mama din Spania si a cerut, printr-o adresa trimisa la Madrid, "personal si utilaje pentru finalizarea studiilor geo in zona montana, astfel incat sa se recupereze timpul pierdut si sa se intre in grafic".Ministrul Transporturilor a subliniat recent ca in acest proiect au fost facute "o gramada de tampenii".