VIDEO Israel: Mii de persoane au protestat fata de masurile economice luate de Guvern. "Am 40 de lucratori fara venituri, fara bani"

In conformitate cu restrictiile la adunarile publice, politia a limitat numarul de persoane permise in piata Rabin din Tel Aviv pentru miting "Am 40 de lucratori fara venituri, fara bani", a declarat Michal Gaist-Casif, vicepresedintele unei companii de sunet si iluminat, citat de Reuters. "Avem nevoie ca guvernul sa pompeze bani pana ne revenim la normal. Nu am lucrat de la mijlocul lunii martie, iar august pare sa fie o catastrofa.", a mai adaugat acesta.Presa israeliana a declarat ca mii de persoane au participat la miting. Nu a fost data nicio cifra oficiala pentru numarul protestatarilor.Somajul in Israel a crescut pana la 21% de cand tara a intrat in blocare partiala in martie, iar pachetele de ajutor promise de guvern au fost putine. Israelienii se tem ca sunt in pragul colapsului economic."Oamenii se simt neputinciosi, nu exista niciun raspuns. Sunt enervati si doresc ca Guvernul sa isi asume responsabilitatea ", a declarat Roee Cohen, presedintele Camerei organizatiilor si afacerilor independente din Israel.