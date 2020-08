VIDEO Momentul in care un protestatar pasnic este ucis de politisti in Belarus. Filmarile care probeaza crima

Manifestatiile opozantilor lui Lukasenko au fost reprimate sangeros de fortele de ordine, culminand cu impuscarea in strada a unui tanar protestatar neinarmat, cu mainile ridicate. Evenimentul a avut loc pe 10 august, a doua zi dupa anuntarea rezultatelor scrutinului.Politia a spus ca protestatarul ar fi vrut sa arunce un dispozitiv explozibil care i-a explodat in mana.Martorii sustin, insa, ca a fost impuscat mortal de fortele de ordine, iar presa din Belarus a furnizat doua inregistrari video, din unghiuri diferite, de la protestele din 10 august 2020, de la Minsk, in care este surprins momentul impuscarii tanarului Alexander Taraikovsky, in varsta de 34 de ani, si momentul in care acesta se prabuseste, dupa cativa pasi."Momentul in care Alexander Taraikovsky a fost ucis de catre politie . Eroul se apropie de fortele de ordine cu mainile ridicate, iar ei il impusca pur si simplu, fara niciun motiv aparent", scrie pe contul de twitter NEXTA.Alexander Taraikovsky a fost inmormantat sambata, iar in ziua funeraliilor, mii de demonstranti au fluturat steaguri, au aprins lumanari si au venit cu flori in locul unde barbatul a murit, in apropierea statiei de metrou Pushkinskaya, din capitala Minsk.Cel putin doua persoane au fost ucise de fortele de ordine, in timpul protestelor din Belarus, ca urmare a controversatelor alegeri prezidentiale din 9 august, in urma carora Aleksandr Lukasenko a fost reales presedinte tarii pe care o conduce din 1994.Insa, in pofida protestelor antiguvernamentale din intreaga tara si a cererilor opozitiei, Lukasenko a a anuntat luni, 17 august ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale."Nu ar trebui niciodata sa va asteptati sa fac ceva sub presiune. Nu vor avea loc (noi alegeri)", a spus liderul de la Minsk.Duminica, a avut loc cel mai amplu protest de pana acum impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, dupa ce Rusia a anuntat ca ii va oferi acestuia sprijin militar daca va fi necesar. Aproximativ un milion de manifestanti care scandau "Demisia!" au umplut centrul capitalei belaruse.Noi manifestatii erau in desfasurare luni dimineata in fata mai multor uzine si a sediului televiziunii publice de la Minsk, la apelul opozitiei, care a anuntat o greva generala pentru a protesta impotriva realegerii controversate a presedintelui Aleksandr Lukasenko, la 9 august. Demonstranti purtand drapele alb si rosii ale opozitiei s-au reunit in fata unei uzine de masini grele unde Lukasenko a sosit luni cu elicopterul, conform AFP.Potrivit Romania Europa Libera , muncitorii mentin presiunea asupra presedintelui Lukasenko prin convocarea de noi greve pentru ziua de luni.Muncitorii de la fabrica BelAZ din orasul Zhozdina din apropiere de Minsk au aratat ca vor incepe o greva pe termen nedeterminat, din 17 august, daca cererile lor nu vor fi indeplinite. Printre ele se numara demisia lui Aleksandr Lukasenko si organizarea de noi alegeri.Angajatii combinatului petrochimic Naftan au cerut, de asemenea, demisia presedintelui Lukasenko si au declarat ca nu recunosc rezultatele scrutinului din 9 august. Intr-un apel pe Telegram, ei s-au declarat "solidari" cu poporul din Belarus.Singura retea de socializare care mai functioneaza in Belarus este Telegram.Imagini elocvente care arata violenta represaliilor fortelor de ordine din Belarus impotriva manifestantiilor anti-Lukasenko, gasiti aici