VIDEO O persoana impuscata mortal la o manifestatie Black Lives Matter in Austin, Texas

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff - Anthony Martino (@anthonyfartino) July 26, 2020

Imagini publicate pe Facebook Live surprind momentul in care mai multe focuri de arma au rasunat, in timp ce aproximativ 100 de persoane defilau si scandau "Pumnul sus! Aparati-va!".Politia din Austin si serviciile medicale de urgenta au confirmat pe Twitter ca o persoana a fost ucisa in aceste tiruri.Emergency Medical Services (EMS) a anuntat ca nu au fost ucise sau ranite alte persoane.Primele elemente arata ca suspectul purta o pusca si a tras asupra victimei, care se afla in masina sa, a anuntat intr-o conferinta de presa politia.Suspectul a fost arestat.Manifestatii impotriva rasismului si brutalitatii politiei au fost declansate in intreaga lume de moartea, in mai, a afroamenricanului George Floyd, in timpul unei arestari la Minneapolis. El a murit dupa ce un politist alb a stat cugenunchiul pe gatul sau timp de aproape noua minute.Un barbat a fost ucis prin impuscare, la sfarsitul lui iunie, la o manifestatie Black Lives Matter, la Louisville, in Kentucky.