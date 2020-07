VIDEO Peste 18.000 de protestatari au manifestat impotriva Guvernului Borisov si coruptiei, in a opta zi de proteste la Sofia

Manifestantii, majoritatea tineri, au blocat joi, 16 iulie, timp de sapte ore, circulatia in centrul capitalei.Batand in tobe, manifestantii au agitat steaguri si au scandat "Vom fi aici mereu", "Demisia!" si "Mafia!", referindu-se la Guvernul de centru-dreapta al lui Boiko Borisov, aflat la putere de zece ani aproape neintrerupt.Ei cer de asemenea demisia procurorului general Ivan Ghesev, pe care-l acuza de "partinire".Ghesev, care subliniaza ca "toti sunt egali in fata legii", a dispus joi sa se efectueze perchezitii la birourile a doi consilieri ai presedintelui Rumen Radev, apropiat socialistilor, care denunta "caracterul mafiot" al Guvernului.Manifestatii impotriva coruptiei si cerand demisia Guvernului, vizat de o serie de scandaluri, au avut loc joi in zece orase din tara.Borisov si aliatii sai nationalisti din coalitia guvernamentala au anuntat joi ca raman la putere pana la finalul mandatului in Parlament, anul viitor in primavara."Cine dintre cei care protesteaza are mai multa experineta ca noi in infruntarea oribilelor provocari economice si sanitare care asteaptatara in aceasta iarna?", a exclamat Borisov.La proteste iau parte opozitia de stanga si de dreapta si manifestanti care declara ca nu simpatizeaza niciun partid.O motiune de cenzura a fost depusa de catre socialisti, insa are putine sanse sa fie adoptata.Dupa acest vot, prevazut marti, Borisov a promis "o uriasa remaniere guvernamentala".Trei dintre cei mai influenti ministri ai Guvernului Borisov - ai Finantelor, Economiei si Afacerilor Interne - si-au prezentat miercuri demisia.