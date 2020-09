VIDEO Protest anti-"COVID-1984" in centrul Londrei. Politisti raniti in ciocniri cu demonstranti

The #COVID19 deniers are once again gathered in Trafalgar Square under the watchful eyes of the Metropolitan Police.



I foresee a huge amount of #RuleOfSix fines heading in the direction of these #COVID1984 conspiracy theorists. pic.twitter.com/ED6aLvYH5M - Marsh4LL (@Marsh4LL1) September 26, 2020

This is just insanity! What's scary is the People are so delusional & scared senseless that they actually want more of this sort of heavy handed behaviour... Be careful what you wish for Britain #TrafalgarSquare #WeDoNotConsent #COVID1984 pic.twitter.com/WoozBcbvgX - #The Rona Report👨🏿‍💻🇬🇭 (@Bempz12) September 26, 2020

Printre principalii vorbitori s-a aflat excentricul teoretician al conspiratiilor David Icke, care a luat cuvantul in Trafalgar Square, in aplauzele multimii si scandari de 'Libertate! Liberate!, la mitingul ''Nu consimtim'.'Nu vom ceda controlul asupra vietilor noastre si asupra vietilor copiilor nostri (unor oameni ca) ministrul sanatatii Matt Hancock', a spus Icke. 'Ne aflam in mijlocul unei inselatorii extraordinare, aproape inimaginabile', a sustinut el.Protestatarii purtau pancarte cu mesaje precum 'Nu vaccinurilor obligatorii' si 'COVID-1984', cu referire la romanul distopic '1984' al scriitorului George Orwell.Polita londoneza a eliberat ulterior piata, in urma unor ciocniri cu manifestantii, dupa ce a avertizat de mai multe ori multimea ca incalca legea anti-COVID-19, care permite desfasurarea de proteste cu conditia respectarii regulilor de distantare sociala.Potrivit agentiei Reuters, cativa politisti au fost raniti dupa ce le-au ordonat miilor de protestatari din Trafalgar Square sa se disperseze.'Vrem sa fim clari, acest protest nu mai este exceptat de la reguli. Le cerem participantilor sa se disperseze. Din nefericire, cativa politisti au fost raniti', a scris politia metropolitana pe Twitter Sambata, Marea Britanie a raportat 6.042 de cazuri noi de infectare, precum si 34 de decese printre cei testati pozitiv in ultimele 28 de zile.