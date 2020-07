VIDEO Protest la Spitalul de Boli Cronice din Cimpeni. Medic: "Mi s-a luat dreptul la munca, lucrez in mod ilegal"

Medicii si pacientii solicita demisia managerului Constantin Bar si a directorului medical, Dumitru Corpodean pe care ii acuza ca refuza sa redeschida unitatea medicala pentru pacienti."Mi s-a luat dreptul la munca, lucrez in mod ilegal, in forta, fiind mereu bagat si scos in concediu de odihna. Toti cei pe care i-am consultat am facut-o ilegal. Inclusiv pe mama domnului primar. Am facut demersuri la primarie si nu mi s-a raspuns in niciun fel. Toate plangerile care s-au facut in legatura cu comprtamentul execrabil al domnului Bar, l-au lasat rece pe domnul primar", a spus medicul Horia Cristescu.Medicul sustine ca unitatea medciala se poate redeschide pentru bolanvi, insa, conducerea refuza acest lucru. Horia Cristescu spune ca pana la declararea starii de urgenta, Spitalul de Boli Cronice avea 60-70 de pacienti inetrnati in fiecare luna si se acordau circa 120 de consultatii in domeniul medicina interna.Un alt medic il acuza de hartuire pe director si spune ca acesta a avut un singur scop, acela de a-i invrajbi pe angajati intre ei. "Lucrez de 30 de ani in aceasta unitate, ma simt umilita, batjocorita. Nu am cuvinte sa ma exprim. Nu s-a facut nimic in ultimii trei ani de zile. Daca ridicam o problema ni se spune sa il dam judecata. Daca am avut curajul sa spunem ceva eram hartuite", a spus un alt cadru medical din cadrul spitalului.Spitalul din Cimpeni are un numar de 87 de paturi (85 de paturi spitalizare continua si 2 paturi spitalizare de zi), iar in cadrul acestuia se asigura ingrijiri medicale si tratament in toata patologia pulmonara.