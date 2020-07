VIDEO Protest la Spitalul din Gaesti. Cadele medicale sustin ca nu pot asigura si urgentele, si sectiile COVID

Angajatii spitalului sustin ca sunt foarte putini si nu pot asigura si urgentele, si sectiile COVID. In plus, ei spun ca nu au nici circuite epidemiologice care sa separe acesti pacienti, potrivit publicatiei locale Cronica-gaestiului.ro . De cealalta parte, Ministerul Sanatatii afirma ca decizia a fost luata dupa ce judetul Dambovita s-a confruntat, in ultimele doua saptamani, cu o crestere a numarului de cazuri de pacienti infectati cu coronavirus.Medicii din spitalul din Gaesti spun ca unitatea sanitara a fost transformata in spital COVID printr-un Ordin al Ministerului Sanatatii, la propunerea DSP, fara ca ei sa fie consultati.Cadrele medicale mai sustin ca spitalul are o structura monobloc, nu are circuite epidemiologice care sa poata separa pacientii infectati de cei non-COVID. Ei sustin ca, in urma cu aproape doua saptamani, DSP Dambovita ajunsese la concluzia ca acest spital nu are cum sa trateze pacienti COVID.La fata locului a ajuns si primarul Gaestiului, Grigore Gheorghe. In prezenta acestuia s-au gasit si solutii: se va face o intrare separata pentru bolnavii de coronavirus, se fac demersuri pentru obtinerea autorizatiei la noua radiologie, iar Compartimentul Primiri Urgente ramane unde este si in prezent. Cinci medici, mai ales cei cu contracte de colaborare, vor asigura urgentele, iar sase medici vor ramane pe sectiile COVID. Timp de cel putin o saptamana, in Gaesti nu vor fi adusi bolnavi infectati cu SARS COV-2. Marti, reprezentanti ai DSP vor ajunge in spital pentru a instrui personalul.In acest context, "capacitatea unitatilor sanitare cu paturi desemnate de Ministerul Sanatatii ca spitale suport Covid - 19, a fost depasita, astfel ca a fost necesara interventia Directiei de Sanatate Publica Dambovita pentru organizarea transferului pacientilor in unitati similare din judetele invecinate, care se confrunta la randul lor, cu o crestere a numarului solicitarilor si al internarilor pentru tratament de specialitate", arata Ministerul Sanatatii."Propunerea ca Spitalul Orasenesc Gaesti (cu exceptia Compartimentului de Primiri Urgente, radiologie, farmacie, dispensar TBC si ambulatoriul de specialitate) sa devina spital suport COVID, a fost fundamentata prin necesitatea asigurarii conditiilor de tratare sub supraveghere medicala, a pacientilor confirmati SARS -CoV -2, forme asimptomatice si usoare, precum si prin faptul ca structura functionala a acestuia, nu permite acordarea simultana a asistentei medicale in regim de spitalizare continua a pacientilor COVID si a pacientilor non COVID, prin desemnarea partiala a unor sectii/compartimente destinate exclusiv bolnavilor confirmati pozitiv SARS- CoV- 2", precizeaza reprezentantii Ministerului Sanatatii.De cealalta parte, reprezentantii Ministerului Sanatatii spun ca Judetul Dambovita se confrunta in ultimele doua saptamani cu o crestere a numarului de cazuri datorita nerespectarii regulilor sanitare de distantare sociala.Ministerul Sanatatii sustine, de asemenea, ca "personalul Spitalului Orasenesc Gaesti a fost dezinformat ca activitatea compartimentului de primiri urgente va fi suspendata, fiind dirijata intr- un corp similar celui de triaj epidemiologic, amplasat la intrarea in unitate, fapt cu care Directia de Sanatate Publica Dambovita nu poate fi de acord".