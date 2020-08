VIDEO Proteste in paralel in Piata Victoriei: "Diaspora da papucii" si opozantii masurilor sanitare

In centrul pietei se afla cateva zeci de persoane care protesteaza fata de masurile sanitare luate de Guvern si impotriva purtarii mastilor de protectie. Printre acestia se afla si Viorel Catarama , unul dintre liderii asumati ai taberei "negationistilor".Pe troturarul din fata Guvernului si in alte zone din piata se afla multe alte persoane venite sa marcheze doi ani de la protestul din 10 august 2018 si de la interventia brutala a Jandarmeriei. Participantii, care poarta masca de protesctie si pastreaza distanta fizica, cer pedepsirea tuturor vinovatilor. Dupa cateva zeci de minute, protestatarii au avansat spre centrul pietei."Insist pentru statul de drept", "Jandarmiada 10 august", " Liviu Dragnea , vinovat pentru violentele din 10 august 2018", scrie pe unele dintre pancartele pe care le poarta protestatarii. Acestia au steaguri tricolore si scandeaza "Nu coruptie , Justitie" si "Diaspora e cu noi".Sunt programate in aceasta seara evenimente simbolice organizate de mai multe asociatii civice ca raspuns la tergiversarea dosarului 10 august. Organizatorii protestelor intitulate "Diaspora Da Papucii" si "Protestul pantofilor fara stapani" au precizat ca se doreste o manifestatie pasnica, iar mesajul pe care vor sa-l transmita este faptul ca "victimele de la 10 august si-au adus papucii si ii dau guvernului".Toate perechile de incaltaminte vor fi donate, sustin liderii asociatiilor civice.