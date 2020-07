Violente la Atena: Noua arestari dupa ce mai multi tineri au protestat fata de modificarea legii manifestatiilor

Politia a lansat gaze lacrimogene dupa ce un mic grup de tineri mascati s-a desprins din multimea care protesta in apropierea parlamentului si a aruncat cu cocteiluri Molotov.Sase politisti au fost raniti , potrivit autoritatilor.Circa 12.000 de persoane au luat parte, conform cifrelor politiei, la mai multe manifestatii organizate separat joi la Atena, la apelul partidelor comuniste si de stanga impotriva legii adoptate in aceeasi seara de deputatii greci.Intre noile reglementari se numara reducerea spatiului alocat protestelor de strada si dreptul politiei de a interzice unele adunari, in special contramanifestatiile, din motive de securitate Premierul Kyriakos Mitsotakis a explicat ca noile norme sunt necesare pentru a reglementa "zecile de mici manifestatii" care duc cu regularitate la inchiderea centrelor oraselor.In schimb, partidele de opozitie au acuzat guvernul ca incearca sa-si reduca la tacere detractorii, intr-un moment in care se anunta o recesiune profunda, exacerbata de restrictiile impuse pe fondul pandemiei de COVID-19.Amnesty International si-a exprimat la randul sau preocuparea fata de noua lege.Principalul partid de opozitie, Syriza, stanga radicala, a criticat de asemenea folosirea fortei in fata unei manifestatii care era in cea mai mare parte pasnica.