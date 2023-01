"Vrem un cer senin" - protest in Belarus, fata de baza aeriana a lui Putin

Aproximativ o mie de persoane au manifestat duminica la Minsk, capitala Belarus, pentru a protesta fata de proiectul Rusiei de a deschide o baza aeriana in aceasta fosta republica sovietica.

"Nu bazelor militare straine!", au scandat participantii la acest miting organizat de opozitie, purtand pancarte pe care se putea citi "Vrem un cer senin", potrivit AFP.

"Nu am atacat niciodata pe nimeni si nu vom face acest lucru. Lasati-ne in pace pe pamantul nostru", a afirmat in fata manifestantilor unul dintre liderii opozitiei, Vladimir Nekliaev, candidat la alegerile prezidentiale din 2010.

La finalul manifestatiei, participantii au adoptat o rezolutie in care au atras atentia ca deschiderea unei baze aeriene ruse "este impotriva Constitutiei belaruse".

"Este o amenintare pentru independenta noastra si chiar pentru viata poporului belarus", au subliniat ei.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a ordonat la jumatatea lunii septembrie Ministerului rus al Apararii sa semneze cu partea belarusa un acord privind deschiderea unei baze aeriene ruse in Belarus.

Acest anunt a intervenit pe fondul preocuparii crescand a Moscovei in ce priveste consolidarea prezentei NATO in Europa de Est pe care Rusia o considera o amenintare pentru securitatea sa, in pofida dezmintirilor Aliantei Nord-Atlantice.

