Zeci de actori de la cel mai mare teatru din Belarus au fost concediati dupa ce au sustinut protestele democratice din tara

36 din cei 58 de actori au fost concediati de la Teatrul National Kupala din Minsk, cea mai mare institutie teatrala din Belarus. Multi dintre acestia sunt artisti emeriti ai Belarusului. Au mai fost concediati, directorul artistic si managerii teatrului, potrivit jurnalistului Franak Viacorka.Presedintele Aleksandr Lukasenko a anuntat, sambata, ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste si a sugerat ca muncitorii participanti la aceste actiuni vor fi concediati, a informat Reuters, care a citat agentia de presa rusa RIA."Daca o fabrica nu lucreaza atunci haideti sa ii punem lacatul pe poarta incepand de luni", a spus Lukasenko in orasul Grodno, aflat in apropierea frontierei cu Polonia. "Oamenii se vor calma si vom decide pe cine invitam (la munca) dupa aceea", a adaugat el.In ultimele doua saptamani, sute de mii de demonstranti au iesit pe strazile din Minsk si din alte orase din Belarus pentru a protesta contra realegerii controversate a lui Lukasenko (65 de ani) in functia de presedinte la scrutinul prezidential din 9 august. Unii muncitori din mai multe fabrici din Belarus s-au alaturat protestelor.