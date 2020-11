VIDEO Zeci de comercianti din Braila au participat la un protest impotriva inchiderii pietelor. Primarul ofera solutii pentru continuarea activitatii

Solutiile primarului

Protestatarii reclama faptul ca masura ii va aduce in pragul falimentului, avand in vedere ca, pana acum au mers in pierdere, iar in aceasta perioada a anului, cand urmau sa aiba vanzari mai bune si sa isi recupereze din pagube, sunt inchisi fara nicio solutie alternativa."In momentul in care a fost starea de urgenta, pietele nu au fost inchise. Ne-am chinuit cu totii, am tinut angajatii, aveam doua ore de vanzare, am platit chiriile, utilitatile. In momentul acesta, cand, sa fim sinceri, vanzarile vor creste, nu putem si noi recupera din pierderile pe care le-am avut, lasam deschis doar supermarketul care vinde numai marfa de afara, iar producatorii romani, care creeaza plus valoare pentru statul roman, sunt inchisi. Noi nu vom inchide, sa stiti. Noi, maine dimineata, vom fi aici si vom deschide. Asteptam politia sa ne amendeze. Cat o sa ne amendeze? O zi, doua, cinci, o saptamana, o luna, dar noi nu vom pleca de aici", a spus un producator care isi vinde marfa in Piata Mare.Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, a venit in mijlocul protestatarilor si le-a propus comerciantilor ca solutie pentru continuarea activitatii mutarea tarabelor in exteriorul pietei si oferirea gratuita a 40 de casute din lemn, folosite in anii trecuti pentru Targul de Craciun, care vor fi amplasate in parcarea Pietei Mari si vor fi bransate gratuit la curentul electric."Noi ne-am intalnit in cadrul Primariei intr-un cadru mai restrans inca de ieri si am hotarat ce masuri vom lua pentru fiecare zona din piata, in functie de specificul ei. In primul rand, Primaria municipiului Braila sustine producatorii si comerciantii romani si am stabilit ca toate pietele in aer deschis sa ramana functionale in perioada urmatoare. Pentru cei care vand la taraba sau la vitrina frigorifica in spatiile inchise, din pacate, avand in vedere prevederile legislative, va trebui sa le oferim o alternativa: vom pune la dispozitia lor tarabe in exteriorul pietelor, casute, gratuit din partea primariei. Anul acesta nu vom organiza Targul de Craciun si le vom pune oamenilor la dispozitie gratuit aceste casute. De asemenea, cei care au rulote vor avea posibilitatea sa si le amplaseze tot in aceasta zona. Vom asigura bransament electric pentru ei la casute, astfel incat sa nu li se strice produsele de origine animala, pentru ca este normal, oamenii aveau energie electrica in interior, trebuie sa aiba si in exterior. Vom asigura si iluminat la casute", a spus Marian Dragomir.Ca solutie pentru continuarea activitatii de catre comerciantii care au in interiorul pietei magazine care se pot inchide cu rulouri sau cu usa, primarul a precizat ca se asteapta o aprobare de la ISU pentru ca acestea sa functioneze in regimul mall-urilor, atata vreme cat tarabele si vitrinele frigorifice vor fi scoase din piata."Pentru magazinele situate in interior, care se pot inchide cu rulouri sau cu usa, propunerea noastra, pentru care urmeaza sa primim aprobarea in cursul zilei de maine de la ISU, este sa isi continue activitatea la fel ca si mall-urile. Atata timp cat scoatem tot ceea ce inseamna tarabe si vitrine frigorifice de pe mijlocul pietei si asiguram conditiile in exterior, acestia sa ramana la fel ca si mall-urile, iar accesul sa se faca coordonat", a explicat Dragomir.Primarul Brailei a mai anuntat, de asemenea, ca vor fi ridicate rulourile in toate pietele care permit acest lucru, pentru a le transforma in piete deschise in aer liber, iar in cazul Oborului "se va analiza o posibilitate de deschidere cu respectarea prevederilor legale pentru zona de cereale si furaje pentru animale".