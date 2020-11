Zeci de mii de georgieni au iesit in strada pentru a cere noi alegeri. Manifestantii au reactionat la brutalitatea fortelor de ordine aruncand cu pietre

Politia a intervenit cu tunuri cu apa impotriva protestatarilor, dupa ce o parte din acestia au incercat sa blocheze cladirea comisiei electorale (CEC), cerand demisia presedintei institutiei, Tamar Zhavnia. Manifestantii au reactionat la brutalitatea fortelor de ordine aruncand cu pietre.Multimea a transformat bulevardul Rustaveli, principala artera a capitalei, intr-o mare de drapele nationale: multi din demonstrantii din jurul sediului parlamentului purtau masti de protectie impotriva coronavirusului.Conform rezultatelor oficiale, la alegerile din 31 octombrie partidul Visul Georgian al miliardarului Bidzina Ivanisvili a obtinut putin peste 48% din voturi, cu 2% mai multe decat partidele de opozitie, care convenisera ca in caz de victorie sa formeze un guvern de coalitie.Opozitia, grupata in jurul Miscarii Nationale Unite (MNU) a fostului presedinte Mihail Saakasvili, a refuzat sa isi preia locurile in parlament, afirmand ca procesul electoral a fost afectat de fraude.Duminica, una din liderele MNU, Salome Samadasvili, a declarat AFP: 'Cerem inlocuirea administratiei electorale complet discreditate si organizarea de noi alegeri', care 'r permite mentinerea stabilitatii in tara'. Ea a sustinut ca 'Visul Georgian nu a primit niciun mandat democratic pentru a ramane la putere'.