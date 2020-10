Zeci de arestari la Tel Aviv dupa instituirea restrictiilor privind organizarea protestelor

Potrivit organizatorilor, circa 100.000 de persoane au protestat pe strazi si in intersectii in intreaga tara de sambata seara, la apus, dupa ce noile restrictii sanitare care limiteaza protestele la maximum 20 de persoane la o distanta de un kilometru patrat de locuinta au intrat in vigoare.Netanyahu a impus restrictiile in cadrul unei izolari nationale pentru limitarea raspandirii accelerate a COVID-19.Criticii au apreciat ca decizia este una anti-democratica si il acuza pe premier ca incearca sa reprime miscarea de protest impotriva sa, in contextul in care este judecat pentru coruptie Din iunie, zeci de mii de israelieni au protestat in fiecare sambata noapte in fata resedintei premierului din Ierusalim. Dupa ce s-au interzis deplasarile, oamenii s-au adunat in localitatile natale din intreaga tara.Distantarea sociala a fost respectata si aproape toti participantii la proteste au purtat masti.In centrul Tel Aviv, politia a dispersat un protest mai amplu despre care agentii au anuntat la megafoane ca este "ilegal" pentru ca numarul participantilor era mai mare decat limita permisa.Politia a anuntat ca a arestat 38 de persoane, majoritatea in Tel Aviv.Miscarea de protest Steagul Negru sustine ca in jur de 100.000 de persoane au demonstrat in intreaga tara. Ei cer ca Netanyahu, care sustine ca este nevinovat de acuzatiile care i se aduc, sa se retraga din functie pana cand isi va dovedi nevinovatia in instanta . De asemenea, ei au condamnat modul in care premierul a gestionat al doilea val al pandemiei.