Cei doi raniti in accidentul de la Tancabesti sunt in stare grava

Cei doi raniti adusi la Spitalul de Urgenta Floreasca, miercuri seara, in urma accidentului din comuna Tancabesti, au fost operati in cursul noptii, dar se afla inca in stare critica.

Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, dr. Bogdan Oprita, cea mai dificila este situatia barbatului de 24 de ani, care a suferit grave leziuni la nivelul membrelor inferioare, medicii depunand toate eforturile pentru a-l stabiliza.

Cea de a doua victima, o tanara, de 21 de ani, a fost operata timp de opt ore si este in stare stabila.

O persoana a decedat si alte doua au fost ranite grav, miercuri seara, dupa ce o masina a acrosat o pasarela pe DN1, in localitatea Tancabesti, aceasta prabusindu-se pe carosabil.

Autocamionul care a acrosat pasarela avea bena ridicata si circula dinspre Bucuresti spre Ploiesti, pasarela prabusindu-se peste doua autoturisme care circulau regulamentar pe sosea.

Potrivit martorilor, soferul autocamionului si-a continuat drumul fara sa opreasca. Din fericire, in momentul producerii accidentului pe pasarela nu se afla nicio persoana.

