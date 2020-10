FOTO Exemplar de vultur sur, pasare disparuta din Romania de 70 de ani, tratat de epuizare la un centru din Targu Mures

Pasarea este tanara si a fost gasita in zona de vest a tarii, unde a putut fi prinsa de catre rangerii Parcului Natural Lunca Muresului pe fondul unei stari de epuizare."La sfarsit de saptamana a ajuns la cabinetul Vet Point Vest, mai apoi la Vets4Wild in Targu Mures. Din fericire pasarea nu are semne de rani sau alte accidentari. Vulturul sur este acum intr-un padoc special, incapator, unde se reface in siguranta si mananca pe saturate", spun reprezentantii centrului.Aceasta specie a disparut din Romania la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial din mai multe cauze, printre ele vanatoarea, otravirile si agricultura. Este o pasare necrofaga, avand un rol sanitar.Pentru ca anvergura aripilor sale ajunge si la trei metri, poate parcurge distante foarte mari in cautarea hranei. Specialistii centrului din Targu Mures cred ca acest exemplar subadult a ajuns la noi in tara din Serbia (Rezevatia Naturala Uvac este recunoscuta pentru populatia de vulturi suri si nu numai) sau Bulgaria, unde Federatia Green Balkans desfasoara programe de reintroducere in natura a mai multor specii de vulturi.