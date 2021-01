Politist injunghiat in plina strada la Eforie Nord. Atacatorul, urmarit cu focuri de arma de colegii agentului ranit

Potrivit anchetatorilor, marti seara, un apel la 112 a anuntat ca in Eforie Nord, un barbat ar fi recalcitrant si s-ar manifesta violent pe strada. Acolo s-au deplasat doi politisti din cadrul Politiei orasului Eforie care au incercat sa stea de vorba cu barbatul respectiv. El a refuzat sa se legitimeze, a devenit violent, a scos un cutit cu care l-a injunghiat pe unul dintre politisti in zona abdominala.Agresorul a fugit apoi, politistii au pornit in urmarirea lui, iar unul dintre ei a tras doua focuri de avertisment, fara a reusi prinderea acestuia. ambulanta chemata la locul incidentului l-a preluat pe politistul ranit si l-a transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale. Acesta era constient si stabil in momentul cand au sosit cadrele medicale.Agresorul a fost identificat, are 42 de ani si este din Eforie.Politistii continua cercetarile pentru prinderea sa.Citeste si: