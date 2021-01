VIDEO Adapost improvizat in care se aflau peste 100 de caini, descoperit in Bucuresti. Unele animale sunt grav ranite

Doua persoane care detineau adapostul sunt cercetate in baza Legii privind protectia animalelor. Cainii au fost preluati de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor. Unele dintre animale au microcip si urmeaza sa le fie cautati stapanii.In data de 5 ianuarie, prin apel 112, Sectia 13 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca pe un teren viran, intr-un container, printre deseuri, ardeau trupurile unor caini, cercetarile fiind preluate de politisti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, in temeiul Legii privind protectia animalelor."In continuarea activitatilor procesual penale, la data de 09.01.2021 politisti din cadrul Sectiei 13, cu sprijinul unor lucratori ai Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor si Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie la adresa unui barbat despre care au rezultat indicii ca se ocupa cu gestionarea adapostului improvizat pentru animale, precum si la adresa adapostului. Au fost identificati in adapost 108 caini, tinuti in conditii improprii, unii cu diverse leziuni, fapt pentru care politistii au emis ordine de plasare in adapost, acestia fiind preluati si relocati de catre reprezentantii ASPA", precizeaza Politia Capitalei.Au fost identificate si ridicate documente cu privire la cainii din adapost, pentru o parte urmeaza a fi identificati, pe baza microcipurilor, proprietarii, urmand a fi contactati pentru stabilirea modalitatii in care acesti caini au ajuns in adapostul improvizat.De asemenea, a fost depistata si dusa la sediul sectiei pentru audieri si o alta persoana care ar fi organizat adapostul improvizat.Cercetarile sunt continuate de catre Sectia 13 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3 pentru stabilirea situatiei de fapt.