ANI a sesizat Parchetul in legatura cu fostul director al RATB. Adrian Sorin Mihail, acuzat de conflict de interese

"Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre ADRIAN SORIN MIHAIL, a infractiunii de "conflict de interese" (text in vigoare pana la data de 28.07.2017), prevazuta de art. 301 din Codul Penal,intrucat, in exercitarea atributiilor de serviciu aferente functiei de Director General al Regiei Autonome de Transport Bucuresti (fiind suspendat din functia de sef serviciu in cadrul Serviciului Progamare) a indeplinit acte prin care a obtinut direct un folos patrimonial pentru sine, respectiv a semnat Hotararea prin care s-a adoptat incetarea suspendarii din functia de sef serviciu si totodata numirea sa intr-o functie superioara (inginer sef) in cadrul Directiei Exploatare", a transmis institutia.Adrian Sorin Mihail a lucrat timp de peste 24 de ani in RATB, iar in intervalul ianuarie 2017 - noiembrie 2018 a detinut functia de director general.In prezent, detine functia de director executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov.