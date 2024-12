Circulati cu RATB-ul prin Bucuresti? Intarzieri de sapte ore, intr-o singura zi

Intarzieri de aproape sapte ore au fost inregistrate miercuri pe liniile RATB dintr-un total de intarzieri de peste 18 ore inregistrate in primele 20 de zile ale anului, numai din cauza masinilor parcate neregulamentar care au blocat inaintarea vehiculelor de transport in comun.

Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) informeaza ca intarzierile inregistrate in ultima perioada pe traseele mijloacelor de transport in comun sunt cauzate, atat de defectiuni tehnice aparute la vehicule, cat mai ales de indisciplina si indolenta soferilor care parcheaza masinile neregulamentar, blocand accesul vehiculelor de transport in comun.

Conform datelor detinute de Serviciul Dispecerizarea Circulatiei al RATB, in primele 20 de zile ale lunii ianuarie 2016, a fost inregistrat un numar extrem de mare de blocaje care au dus la intarzieri de 1.113 minute ale vehiculelor din traseu.

Varful de intarziere a fost atins marti, de autobuzele liniilor 126, 300 si 368, care au fost blocate, in total 150 de minute, pe Strada Episcopiei nr. 3-7, pe sensul spre Calea Victoriei. Artera a fost blocata, in aceesi zi, la aceeasi adresa, de masini diferite, intre orele 11.50-12.20 (30 minute), intre orele 16.30-16.55 (25 de minute), dar si intre orele 18.10-19.45 (95 de minute).

Intarzierile totale din cauza unor vehicule parcate neregulamentar au ajuns miercuri la 417 minute. Cele mai afectate au fost tramvaiele liniilor 24, 36, 44 si 46, troleibuzele de pe liniile 65, 66, 70 si 85 si autobuzele liniilor 126 si 178 si 226.

RATB le solicita public soferilor sa respecte reglementarile Codului rutier, intrucat cei mai afectati sunt calatorii nemultumiti pe buna dreptate ca trebuie sa astepte in statii mijloacele de transport in comun, in conditii meteorologice extreme.

Ads