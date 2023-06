RATB se pregateste de vara. Cate vehicule cu aer conditionat are in circulatie

Cu temperaturile ridicate din ultimele zile, calatorii RATB se gandesc deja la conditiile in care vor calatori zi de zi in lunile urmatoare.

La solicitarea Ziare.com, reprezentantii RATB au precizat cate dintre vehiculele aflate in circulatie vor avea aer conditionat si cum se gandesc sa faca transportul in comun din Bucuresti mai bine adaptat la conditiile meteo si de trafic.

Dintre cele 1.000 de autobuze RATB, 500 sunt dotate cu aer conditionat. In circulatie sunt insa aproximativ 700 de autobuze, dintre care 400 cu aer conditionat. Astfel, pana la 100 de autobuze dotate cu aparate de aer conditionat sunt imobilizate la baza, din cauza unor defectiuni sau dupa ce au fost implicate in accidente sau vandalizate, a explicat purtatorul de cuvant al RATB Constantin Tobescu.

Vara trecuta au fost si mai putine autobuze cu aer conditionat pe traseu din cauza ca unele, desi dotate cu aceste sisteme, nu aveau unele piese pentru functionarea lor, pe care regia nu a avut bani sa le cumpere, a explicat Tobescu, precizand ca problema a fost rezolvata.

Vor circula pe toate liniile autobuze cu aer conditionat, alternativ cu cele lipsite de aceasta dotare. Oficialul RATB a subliniat ca sunt si calatori care vara fac sesizari pentru oprirea aerului conditionat in autobuze.

Aceste sesizari sunt insa mai putin frecvente decat ale celor nemultumiti ca nu au aer conditionat in autobuzele incinse in timpul caniculei.

In luna martie, toate vehiculele au fost verificate, iar toate instalatiile de aer conditionat au fost pregatite pentru functionare in sezonul cald care urmeaza, arata reprezentantii RATB.

Sistemul de ventilatie ar trebui sa se declanseze in mod automat, atat in cabina soferului, cat si in salon, in momentul in care temperatura depaseste 24 de grade Celsius. Toti conducatorii de vehicule sunt instruiti sa porneasca instalatia de aer conditionat cand pornesc in cursa, precizeaza RATB.

Referitor la faptul ca unii calatori s-au plans ca instalatiile nu sunt eficiente, RATB arata ca randamentul acestor instalatii depinde in mod direct de tipul traseului, respectiv de lungimea statiilor si de timpul in care usile stau deschise in fiecare statie: "Astfel, daca un anumit traseu are distanta dintre statii foarte scurta, iar timpul in care usile sunt deschise in statie este mai lung, instalatia asigura cu greutate confortul asteptat de calatori".

Aer conditionat si in doua tramvaie

In aceasta vara vor circula in premiera in Bucuresti doua tramvaie dotate cu aer conditionat. Este vorba despre tramvaie Bucur LF, fabricate anul trecut la uzina proprie a RATB. Acestea vor circula pe linia 1.

RATB a mai construit in ultimii ani alte 13 tramvaie, insa acestea nu au fost proiectate pentru a fi echipate si cu aer conditionat. Costul unui tramavai fabricat de RATB este de 1 milion de euro.

In total, in Capitala sunt in circulatie 243 de tramvaie si 155 de troleibuze, dintre acestea din urma niciunul nefiind dotat cu aer conditionat.

"Avand in vedere indicatorii si factorii climatici din ultimii ani, RATB a luat decizia ca, de acum inainte, toate vehiculele achizitionate sa fie dotate obligatoriu cu instalatii de aer conditionat", se arata in raspunsul regiei pentru Ziare.com.

Montarea aparatelor de aer conditionat nu renteaza

RATB a facut ultimele achizitii in 2009, de autobuze Mercedes Euro 3 si Euro 4, numai cele din urma fiind dotate cu aer conditionat.

De atunci, au fost montate aparate de aer conditionat pe 13 autobuze Euro 3, cu un cost de 18.000 - 19.000 de euro pentru fiecare masina.

"In ceea ce priveste restul vehiculelor, avand in vedere gradul avansat de uzura, nu se justifica investitiile pentru dotarea lor cu instalatii de aer conditionat, mai ales ca pentru multe se apropie momentul casarii", subliniaza RATB.

Astfel, solutia regiei la problema conditiilor din mijloacele sale de transport in comun in timpul verii ar fi achizitionarea de vehicule noi, ceea ce, explica Tobescu, s-ar putea face odata cu transformarea in societate comerciala, pentru a putea accesa astfel fonduri europene.

"Cu banii pe care ii avem este maximul pe care il putem oferi", spune Tobescu.

Tot cu bani europeni, RATB ar vrea sa creeze si o serie de facilitati pentru transportul public, precum benzi proprii si ingradirea accesului masinilor pe liniile de tramvai, avand in vedere ca intr-un tramvai calatoresc aproximativ 200 de oameni care sunt captivi in momentul unui blocaj.

Astfel, s-ar crea alternative reale pentru cei care folosesc masina proprie pentru deplasarea in Capitala.