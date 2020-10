UPDATE STB amana suspendarea liniei de tramvai 41, din cauza conditiilor meteo nefavorabile

Potrivit surselor citate, suspendarea va avea loc in functie de conditiile meteo.Anterior, tot marti, societatea a anuntat ca linia 41 de tramvai va fi suspendata in perioada 14-18 octombrie si va fi inlocuita cu linia de autobuze naveta 641, in vederea executarii unor lucrari la magistrala M5 de metrou Reprezentantii Societatii de Transport Bucuresti (STB) nu au facut un anunt oficial in acest sens."In vederea executarii unor lucrari la magistrala M5 de metrou in perioada 14-18 octombrie linia 41 se suspenda. In aceeasi perioada, pentru preluarea calatorilor se infiinteaza linia naveta 641 de autobuze care va functiona intre Piata Presei si Ghencea, pe Bulevardul Marasti, Bd. Maresal Alexandru Averescu, str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crangasi, Soseaua Virtutii, Pasajul Lujerului, str. Brasov, Bd. Ghencea", se arata in anuntul afisat.Pe Bulevardele Marasti si Maresal Alexandru Averescu autobuzele acestei linii vor circula pe linia de tramvai si vor efectua statiile la peroane.Magistrala de metrou M5 Drumul Taberei (Eroilor - Raul Doamei) a fost data in folosinta cu calatori la mijlocul lunii septembrie 2020.