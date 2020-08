Blocaj in negocierile pentru reformarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Franta si Germania s-au suparat pe SUA

Decizia Frantei si Germaniei este un pas inapoi pentru presedintele american Donald Trump , in conditiile in care Washingtonul, care detine presedintia rotativa a G7, spera sa emita in septembrie o foaie de parcurs pentru o reformare ampla a OMS, cu doua luni inainte de alegerile prezidentiale americane.In luna iulie, Statele Unite au anuntat OMS ca se vor retrage peste un an din agentia ONU care a fost creata pentru a imbunatati sanatatea la nivel mondial, Trump acuzand ca OMS este prea apropiata de China si ca a gestionat gresit pandemia de coronavirus . OMS a respins acuzatiile.Guvernele europene au criticat la randul lor OMS, dar nu atat de mult ca Statele Unite, iar decizia Parisului si Berlinului de a parasi discutiile urmeaza tensiunilor provocate de incercarile Washingtonului de a domina negocierile."Nimeni nu vrea sa fie atras intr-un proces de reforma si sa primeasca un program din partea unei tari care tocmai a plecat din PMS", a declarat un oficial european implicat in discutii,Ministerele Sanatatii din Germania si Franta au confirmat ca cele doua tari nu sunt de acord ca Germania sa conduca discutiile dupa ce si-au anuntat intentia de a se retrage din organizatie.Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii din Italia a spus ca lucrarile legate de documentul pentru reforma sunt in curs, dar a adaugat ca pozitia Italiei corespunde cu cea a Parisului si Berlinului.Intrebat despre pozitia Frantei si Germaniei, un oficial de rang inalt din administratia Trump a spus: "Toti membrii G7 sprijina in mod explicit substanta ideilor de reformare a OMS"."Este regretabil ca Germnia si Franta au optat in cele din urma sa nu se alature grupului care sustine foaia de parcurs pentru reforma", a mai spus acesta.Un purtator de cuvant al guvernului britanic a refuzat sa comenteze situatia, dar a adaugat ca Marea Britanie sustine OMS si cere o reforma a organizatiei "pentru a-i fi asigurata flexibilitatea si capacitatea de reactie".Discutiile despre reforma OMS au inceput in urma cu aproximativ patru luni. Au avut loc aproape 20 de teleconferinte intre ministrii sanatatii din Grupul celor sapte natiuni industrializate si zeci de intalniri intre diplomati si alti oficiali.O intelegere la nivelul G7, care include si Japonia si Canada, ar facilita discutiile la G20 si la Natiunile Unite, unde orice schimbare ar trebui sa fie convenita cu China, Rusia si alte guverne majore care nu fac parte din G7.Nu este clar daca un summit al G7 din Statele Unite, la care Trump spera ca liderii vor aproba foaia de parcurs, va mai avea loc in septembrie, conform planificarii.Oficialii americani nu au spus ce reforme doreste Washingtonul. Dar o foaie de parcurs initiala pentru reforme propusa de Washington a fost vazuta de multi dintre aliatii acestuia ca fiind prea critica, un oficial european implicat in negocieri descriind-o ca fiind "nepoliticoasa".In pofid modificarilor aduse textului initial, presiunea exercitata de Washington a ramas inacceptabila, in special pentru Germania, au spus apropiate negocierilor.In saptamanile anterioare prabusirii discutiilor, negociatorii au spus ca pozitiile incepeau sa se apropie, intrucat Washingtonul isi atenuase abordarea, iar negociatorii europeni au inceput sa vada procesul de reforma ca pe un mijloc de a face OMS mai independenta de presiunile politice.Guvernele europene au inceput, de asemenea, sa critice OMS in public, ministrul Sanatatii din Germania cerand organizatiei sa grabeasca revizuirea gestionarii COVID-19.In privat, unii europeni au sustinut o abodare mai dura, iar unii l-au criticat pe seful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus si ceea ce ei considera ca este un management politic al pandemiei."Toata lumea a fost critica fata de Tedros", a declarat pentru Reuters un negociator dintr-o tara europeana a G7.Guvernele europene vor sa faca OMS mai puternica, mai bine finantata si mai independenta, dar retragerea fondurilor SUA este probabil sa slabeasca organizatia, Washingtonul fiind cel mai mare contribuabil, furnizand 15% din buget.Unii europeni considera ca criticile lui Trump fata de OMS reprezinta o tentativa a SUA de a distrage atentia de la gestionarea epidemiei COVID-19, inainte de alegerile prezidentiale americane, iar legaturile Berlinului cu Washingtonul au fost tensionate de decizia anuntata in iulie de Washington, de a retrage mii de soldati din Germania.Este putin probabil ca planurile de reformare a OMS sa fie stabilite definitiv, mai ales daca Trump va fi invins in alegerile din noiembrie.Guvernele europene doresc ca Statele Unite sa ramana si sa finanteze OMS si si-au aratat disponibilitatea de a creste propria finantare pentru organizatie.