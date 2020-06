BNS cere retragerea proiectul de OUG privind programul de munca redus pentru ca ar incuraja un comportament abuziv din partea angajatorilor

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Blocului National Sindical (BNS), companiile nu pot interveni unilateral in reducerea timpului de lucru fara a afecta echilibrul intre obligatia angajatului de a presta munca in mod productiv si obligatia angajatorului de a remunera forta de munca conform angajamentelor contractuale semnate."Sub stindardul preluarii unor mecanisme practicate cu succes in statele membre UE mediul de afaceri propune, iar Guvernul Romaniei aproba pervetirea unor astfel de mecanisme in conditii de liberalism extrem. Indiferent ca vorbim de mecanismul german (kurzarbeit) ce se doreste a fi importat in Romania, indiferent ca discutam de accesul la finantare prin instrumentul european SURE, toate acestea instituie la nivel de principiu mecanisme de decizie bazate pe relatii de parteneriat - angajator si angajati prin reprezentantii lor", afirma acestia, intr-un comunicat de presa transmis luni.Ei mentioneaza ca, vineri, Ministerul Muncii a transmis un proiect pentru modificarea Codului Muncii, dar proiectul contine exprimari ambigue, "acordand la gramada" drepturi companiilor, fara niciun fel de tintire a unor categorii de beneficiari sau activitati si aplicand "de-a valma" masurile, indiferent ca aceste companii au nevoie sau nu de sprijin.Reprezentantii BNS mentioneaza ca, intre problemele sesizate in acest text de proiect de ordonanta de urgenta, se numara aceea ca proiectul reglementeaza introducerea unui "mecanism complet debalansat si inechitabil - angajatorul dispune iar statul si salariatii deconteaza: salariatul pierde din venituri, bugetul public deconteaza partial pierderea veniturilor pentru salariati. Angajatorii - 0 asumare!"."Mecanismul nu instituie niciun fel de conditionalitati de acces pentru angajatori - si de aceasta data, pentru a multumi mediul de afaceri aplicabilitatea este universala, indiferent daca activitatea angajatorilor in cauza a fost sau nu afectata de situatia de urgenta / starea de alerta. In fapt: Nu exista o limita de timp in care angajatorii pot aplica aceste masuri, Nu exista obligatia de a pastra locurile de munca respective dupa inchiderea finantarii publice; Nu exista obligativitatea de a institui aceste mecanism impreuna cu reprezentantii lucratorilor", sustin sindicalistii.Potrivit acestora, conform textului de OUG angajatorii vor putea comunica angajatilor schimbari in programul de lucru de pe pe o zi pe alta. "Angajatorii pot uza de aceste noi prevederi oricand vor dori, in perioada starii de urgenta / alerta sau orice alta situatie exceptionala stabilita prin lege, indiferent ca vorbim de stare de alerta la nivelul unei comune sau la nivelul intregii tari. Nu se specifica in mod concret care este durata de aplicare si nici un numar maxim de luni in care angajatorii pot aplica acest mecanism, nu este clar daca dispozitia angajatorilor inceteaza o data cu incetarea starii de urgenta", spun reprezentantii BNS.Potrivit sursei citate, mecanismul incurajeaza un comportament abuziv din partea angajatorilor. "Viteza cu care angajatorul dispune va face imposibila misiunea inspectorilor de munca de a verifica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste timpul de munca si programul de lucru. Vom fi din nou martori, de data aceasta pe perioada nedeterminata a unor comportamente abuzive precum cele intalnite in starea de urgenta (ex. angajati in somaj tehnic, platiti din bani publici si aflati la munca sau lucrand in regim de telemunca)!", spun sindicalistii.Ei sustin ca exista o inflatie de reglementari si implicit de masuri de sprijin, iar in situatia adoptarii acestui act normativ vor functiona in Romania trei modele de sprijin pentru angajatori, "toate facute declarativ in sprijinul angajatilor, dar in fapt dedicate mediului de afaceri (OUG 30/2020; OUG 92/2020 si acest proiect)".