Mai multi voluntari dispusi sa testeze un vaccin anti-COVID au facut pasul inapoi dupa incidentul de la AstraZeneca

Investigatorul, Alberto Borobia, a spus ca exista suficient voluntari de rezerva pentru ca studiul clinic sa continue."Multi ne-au sunat sa ne ceara mai multe detalii legate de riscul vaccinarii, daca ceea ce s-a intamplat are legatura cu vaccinul studiat de noi, acest tip de intrebari", a spus Borobia.Acesta nu a precizat numarul persoanelor care s-au retras din studiul clinic.Studiul clinic pentru vaccinul AstraZeneca a fost suspendat la nivel mondial pe 6 septembrie, dupa aparitia unor efecte secundare grave la un voluntar din Marea Britanie. Studiul a fost reluat luni in Marea Britanie si Brazilia, dupa aprobarea data de autoritatile de reglementare britanice, dar este inca suspendat in Statele Unite.Divizia belgiana Janssen a Johnson & Johnson a inceput luni un studiu clinic de faza a doua pentru un vaccin destinat Covid-19, pe 190 de persoane, testele urmand sa se incheie pe 22 septembrie.Studii clinice au loc si in Olanda si Germania, numarul total al participantilor din cele trei tari fiind de 550.Johnson & Johnson este una dintre cele noua companii care s-au angajat saptamana trecuta sa respecte standardele stiintifice in cursa de dezvoltare a unui vaccin impotriva noului coronavirus , pe fondul ingrijorarilor in crestere legate de respectarea standardelor de siguranta si de eficacitate, in graba de oprire a pandemiei.In studiile clinice de faza a doua sunt testate care doze si regim de administrare a vaccinului genereaza cei mai multi anticorpi, in timp de studiile de faza a treia testeaza eficacitatea vaccinului. Studiul clinic de faza a doua se va desfasura pe parcursul a 14-16 luni, a spus Borobia.Daca unele doze sau regimuri de administrare vor genera o cantitate considerabila de anticorpi, va avea loc o analiza intermediara de faza a treia, inainte de incheierea fazei a doua, a precizat acesta.Borobia a mai spus ca voluntarii din studiul clinic de faza a treia vor fi mult mai diversi decat cei din studiul clinic de faza a doua, care include numai voluntari sanatosi.Compania intentioneaza ca in studiul clinic de faza a treia sa testeze 60.000 de persoane la nivel mondial.