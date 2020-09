Cum justifica Academia Romana comunicatul dubios referitor la tehnologia 5G care a disparut de pe site-ul institutiei: A fost menit sa invite la analiza

Pe 27 august, Academia Romana a transmis un comunicat de presa in care atragea atentia ca utilizarea pe termen lung a tehnologiei 5G poate avea efecte negative asupra sanatatii oamenilor. "Tema, asa cum precizam, este sensibila la nivel mondial si a generat si continua sa genereze dezbateri in comunitatea stiintifica internationala", se arata in comunicat remis News.ro miercuri."Comunicatul nostru a fost gandit ca o invitatie catre intreaga societate romaneasca (specialisti, factori de decizie, mediul economic, corpul medical si intreaga populatie), pentru ca impreuna sa analizam si sa ajungem la niste concluzii utile fiecaruia dintre noi".Textul a starnit controverse, insa a fost ignorat faptul ca Academia Romana a solicitat o analiza a impactului utilizarii pe termen lung, deci ca urmare a expunerii de lunga durata a populatiei la radiatiile emise de aceste tehnologii, sustine forul."Studiile au menirea sa trateze intr-o maniera echilibrata avantajele si dezavantajele acestor tehnologii si sa evalueze potentialul de risc asupra sanatatii. Academia Romana nu se opune implementarii noilor tehnologii, ci doreste sa fie luat in considerare principiul medical al preventiei inainte de trecerea la utilizarea lor pe scara larga. Precizam ca decizia conducerii Academiei Romane de a retrage comunicatul de pe site-ul institutiei a fost luata ca urmare a hotararii de a prelua initiativa organizarii unei dezbateri la nivel national, cu participarea tuturor factorilor implicati si elaborarea unui document comun".Tema impactului tehnologiilor 5G asupra sanatatii oamenilor, alaturi de subiecte precum impactul evolutiei tehnologiei informatiei si comunicatiilor asupra omului si societatii, schimbarile climatice, sistemul de educatie contemporan si raportul dintre invatamantul on-line si educatia in clasa se incadreaza in seria de probleme majore ale societatii pe care le-a abordat in ultima perioada Academia Romana.