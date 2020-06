Membri ai CA au cerut retragerea Doinei Gradea din functia de presedinte-director general al Televiziunii Nationale

Ziare.

"In urma abuzurilor repetate ale administratiei Gradea si a managementului defectuos, astazi, 18 iunie 2020, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune - SRTV, s-a cerut oficial Doinei Gradea retragerea din functia de presedinte-director general al institutiei publice de presa. Solicitarea a fost facuta de Karen Sebesi, membru al CA - reprezentant al salariatilor - si a fost sustinuta de reprezentantul PSD , Sorin Iliesiu, reprezentantul PNL , Cristian Petcu, si Dan Lazea, reprezentantul USR . Reprezentanta salariatilor Monica Ghiurco si reprezentanta Presedintiei Romaniei in CA, Christel Topescu, au propus organizarea in cel mai scurt timp a unei sedinte extraordinare de CA in care sa se analizeze intreaga activitate a managementului", se spune in comunicatul SRJ MediaSind.Potrivit sursei citate, Doina Gradea a fost sustinuta de ceilalti membri ai CA, inclusiv de reprezentantul Guvernului, Catalin Blebea, si de reprezentanta UDMR , Nagy - Debreczeni Hajnalka."Avand sustinerea acestor membri, Doina Gradea a refuzat sa demisioneze, sustinand ca numai Parlamentul poate sa o demita. In finalul sedintei CA, presedintele Mediasind TVR, Sorin Torica, a sustinut pozitia reprezentantului salariatilor, Karen Sebesi, si a acuzat-o pe Doina Gradea ca a facut de ras institutia inclusiv pe plan international, din cauza repetatelor abuzuri si incalcari ale legii", se mentioneaza in comunicat.In declaratia sa, spune SRJ MediaSind, Karen Sebesi a afirmat ca reprezinta o parte a salariatilor din TVR si acestia nu o mai vor pe Doina Gradea in aceasta pozitie."Doamna PDG, ma folosesc de acest moment si va solicit sa va retrageti din pozitia actuala, cea de PDG! De ce imi permit sa va solicit? Pentru ca reprezint o parte a colegilor nostri din TVR. Iar, acestia nu va mai vor in aceasta pozitie! Puteti sa ne puneti cap in cap, la fel cum ati procedat de nenumarate ori cu noi, membrii CA, dar si cu cei de la studiourile teritoriale. Puteti sa ne vorbiti urat pe la spate, sa ne acuzati, dar tavalugul a pornit, si nu acum, ci de o vreme buna. TVR a ajuns batjocura multora, din pacate! Astept sa ma atacati si pe mine, dar, inainte de aceasta, doamna PDG: trebuie sa recunosc, am si eu partea mea de vina, in multe momente, poate chiar si alti colegi au avut, dar ii las pe ei sa marturiseasca, daca vor. Doamna PDG, vedeti, eu nu vorbesc acum nici despre Raportul Curtii de Conturi, nici despre Procedura de etica, am sa-i las pe altii sa o faca. Eu va spun doar asa: epuizarea fizica si mentala poate sa nasca uneori gesturi si cuvinte nesabuite si fara niciun gand rau: acum inteleg de ce ne-ati spus de nenumarate ori ca sunteti obosita de toata chestiunea aceasta, numita TVR. Oboseala te mai poate face si debusolat, rautacios si neatent. Fatal de neatent. Asa ca, doamna PDG, va solicit sa va retrageti din pozitia de PDG! Si noi, multi din TVR, suntem siguri ca trebuie sa luati o pauza. Neaparat una mai lunga, definitiva, din pozitia de PDG. Prin acest gest dati dovada de grija fata de dvs., de institutie si de colegi. V-am votat si v-am sustinut, dar acum va solicit sa va retrageti!", a spus Sebesi.Biroul Executiv National al Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind anunta ca va prezenta vineri pozitia oficiala si argumentele organizatiei privind demiterea in regim de urgenta a sefei TVR. Consiliul de Administratie al TVR are 13 membri.