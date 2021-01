Prefectura Ilfov anunta ridicarea carantinei pentru Bragadiru si Chiajna. Cand intra in vigoare masura

Masura intra in vigoare incepand de vineri, 8 ianuarie, ora 22.00."In urma evaluarii analizelor de risc ale comunitatilor din orasul Bragadiru si comuna Chiajna, judetul Ilfov, inaintate de catre DSP Ilfov Institutului National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, pe baza procedurii de avizare/ridicare a carantinei zonale existenta la nivelul INSP-CNSCBT, a fost avizata ridicarea carantinei zonale pentru orasul Bragadiru si comuna Chiajna", potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Judetului Ilfov, transmis, vineri, AGERPRES.Hotararea nr.1/2021 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov prevede ca, de la momentul incetarii aplicabilitatii masurii de carantinare zonala, este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor.Totodata, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati.Hotararea CJSU mai prevede interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, precum si a organizarii si desfasurarii activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte.Prefectura Ilfov subliniaza ca, desi rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1.000 de locuitori a avut un trend descrescator in ultimele 7 zile in ambele localitati, rata de infectare se mentine ridicata vineri, respectiv 5,55/1.000 locuitori in orasul Bragadiru si 3,50/1.000 locuitori in comuna Chiajna, ca atare face apel la responsabilitatea cetatenilor.