O altfel de revista a presei. Esential in 31 mai 2021

➤ In 2020, in Romania s-au(INS)Doar 7% din accidentele care au avut loc anul trecut in Romania s-au petrecut pe intuneric,Pasarile flamingo din Delta Dunarii,, asa ca au parasit zonaCladirile proiectate de Horia Creanga in Bucuresti au ajuns de nerecunoscut.pentru opera celui mai mare arhitect modernist al anilor '30-'40pe termen nelimitat. Primaria promite alte toaletedin Bucuresti, desi Primaria Capitalei a promis ca le va scoate la luminaDepozitul de deseuri de la Chiajna se inchide, iarBerceanu:, plina de biodiversitate, o zona inundabila, la Draganesti, judetul Prahova/ Primaria a adus deseuri aici si le-a acoperit cu pamant, oprite la Punctul de Frontiera GiurgiuUn primar din Timis i-ala marginea drumuluiAncheta la Iasi. Acte medicale si insemnele unei parohii,cu populatie de etnie roma. De ce refuza localnicii imunizareaMotii din Apuseni refuza sa se vaccineze.e care a trecut prin sapte comune"Model" de spaga:. Unde primeau mita comisarii de la OPC Arges➤ Imprumuturile Guvernului au ajuns la 52,4 miliarde lei.incoace. Trei dintre cele opt licitatii derulate de Finante au esuat➤ Cum vor face fata santierele din Romania➤ Om de afaceri, trimis in judecata de DNA pentru➤ Ministerul de Interne vrea sa angajeze 8.500 de persoane. I➤ Iasul ramane fara transport metropolitan: Chirica-Alexe, gargara electorala un an intreg,➤ Cum copiaza Florin Citu si Darius Valcov / Un memorandum confidential forteaza companiile de stat sa transforme aproape tot profitul in dividendein cursa pentru sefia PNL : "Noi suntem intr-un parteneriat cu presedintele Klaus Iohannis si cu UE"➤ Prefectul Capitalei a: S-au vaccinat, de fapt, 667.176 de bucuresteni, si nu 1,2 milioanela sefia USR PLUS si sa sustina un alt candidat➤ De ce a fostde lei in dosarul de pensionare➤ Politisti batuti pe strada in Craiova.