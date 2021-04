O altfel de revista a presei. Esential in 12 aprilie

ROMANIA NOASTRA

Discriminati la angajare, groapa de deseuri inutila si saracii din AUR. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Statistica UE: Romania,, locul 6 pentru violuri, locul 7 pentru infractiuni rutiere➤ 3 pacienti COVID-19 aude la Spitalul Victor Babes, care a dus la oprirea oxigenuluiTragedia de la Spitalul Babes: Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor,, apoi a plecatTirurile de terapie intensiva ale lui ArafatAcum o luna, dr. Sandesc spunea ca la trei spitale din Timisoara➤ Arafat, noi explicatii in scandalul Foisor: "Un pacient care urma sa fie transferat la acest spital a decedat inainte de a fi preluat de ambulanta . Alte➤ Cine este, care a intarziat transformarea in spital Covid in plina pandemie timp de cateva saptamani: "Un bun profesionist, dar un manager feudal"➤ Un centru de vaccinare dintr-o comuna prahoveana➤ Romania dupa un an de pandemie:➤ Studiu. Candidatii de 45-54 ani,, angajatii unei primarii s-au transferat. "Pot sa plece toti, ca vin altii"➤ Cele 1.000 de tablete cumparate de primarie au ajuns in municipiul Suceava, dar- groapa de deseuri de pe munte e inutila➤ Chirurgia robotica, varful chirurgiei minim invazive,. Robotul da Vinci, cu care se faceau operatii de mare finete, este scos din uz. Ministerul Sanatatii a asigurat plata consumabilelor doar 5 ani➤ Managerul spitalului Foisor, care insumeaza aproximativ 6.200 de euro➤ Transportul public in Bucuresti si Ilfov s-a scumpit pe timp de pandemie., in timp ce activitatea Societatii de Transport Voluntari "a explodat"catre firma de salubritate / Primaria anunta ca a primit intr-o singura zi 27 de adrese pentru infiintarea popririlor➤ Consiliul Judetean Hunedoara a publicat lista salariilor de baza oferite in 2021 angajatilor institutiei.➤ Cine sunt saracii din AUR,inainte de a ajunge in parlament, la nici patru luni de la alegeri. Ce activitate au deputatii si senatorii neafiliati. Sosoaca a luat cuvantul de 101 ori➤ Fostul consilier al primarilor Chiliman si Tudorache, PSD sustine ca premierul Citucare sa se activeze daca va rata tinta de 10,4 milioane de persoane vaccinate➤ PSD a depus: "Mult haos, putina empatie si respect pentru omul bolnav" Ludovic Orban , dupa sedinta coalitiei de guvernare: ". Sustinem dreptul premierului de a revoca un ministru in momentul in care nu-si indeplineste atributiile si genereaza situatii care pun guvernul in pericol."➤ Vicepremierul Dan Barna : " Vlad Voiculescu continua la Ministerul Sanatatii. Nu s-a discutat in coalitie ideea de a fi demis sau sa se retraga."Dan Barna: "Vlad Voiculescu ein acest moment"➤ Surse: Dupa ce au rezolvat "problema Voiculescu" in Coalitie,OPINIA ZILEI: