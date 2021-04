O altfel de revista a presei. Esential in 13 aprilie

ROMANIA NOASTRA

NU SUNT BANI

MAI MULTA POLITICA

Alba-neagra cu spitalul modular, toaleta de 50.000 de euro si cearta pe masti. Mai multe titluri din Romania de astazi, in articol:➤ Numarul de/ Este cea mai numeroasa comunitate de straini din aceasta tara➤ Cum a ajuns. "Mai bine nu-l asfaltau deloc"➤ Romania are cinci TIR-uri ATI, cumparate de Fundatia SMURD Medic din Ploiesti: ". Vara nu raceste, iarna nu incalzeste" / Ce probleme au fost la unitatile ATI trimise la spitalele din tara pentru pacientii COVIDmobila: "Modul in care sunt construite, spatiul mic din ele, nu-ti asigura cel mai bun nivel de ingrijire posibil"de vaccinare anti-COVID si o singura persoana este programata marti/ Oamenii se tem de serul AstraZeneca, nici unul nu a fost acreditat➤ Cum dispar, cu acte,: "Nu vom mai avea padure, ci un boschet": De ce nu poate fi folosit acum si ce planuri suntDoua spitale Covid, pentru care➤ Deficitul de cont curent al Romanieipentru ca lucreaza cu secrete. Si il cer in instanta ➤ Pensii speciale: 3.207 pensionari, din totalul de 9.615,➤ Contrabanda cu tigari in valoare de cel putin, inaugurata de conducerea CJ Arges intr-o scoala de la tara➤ Dosarul colectarii si reciclarii fictive din Bucuresti s-a lasat cu retineri. PSD , cea mai mare subventie de la stat in aprilie:. Mai multi bani ca in martie➤ Istoria Medist, firma familiei lui Sebastian Vladescu care asigura intretinerea ventilatoarelor de la " Babes":Firma care asigura mententanta instalatiei de oxigen si a ventilatoarelor din tirul ATI de la Victor Babes. "Ventilatoarele livrate de catre compania noastra nu au prezentat probleme tehnice si functionau in parametrii normali"pentru tragedia de la Babes: Alta intrebare / El a prezentat filmul tragediei➤ Ciolacu: "sa ii puna covor rosu lui Arafat! Trebuia sa-l demita pe Vlad Voiculescu . Singurul gest onorabil. Dar a fugit, din nou, de raspundere."➤ Tudorache: "Comportamentul PNL , dezamagitor.liberali"➤ M: "Sistemul sanitar e suprasolicitat, resursele sunt la limita, dar asta nu justifica o tragedie. Avem 1.687 de paturi ATI, iar alti 50 de pacienti cu Covid necesita un loc la ATI. Avem indicatii ca defectiunea este dinauntrul TIR-ului. Toate ventilatoarele s-au oprit deodata"➤ Fostul prefect: "Inainte sa te schimbe, iese Dacian si te lauda" Kelemen Hunor anunta: "Nu ministrul Sanatatii raspunde pentru o defectiune tehnica": "Scandalagii, oameni care nu respecta nicio regula, nicio lege / Partidele responsabile trebuie sa se intoarca spre acel electorat care s-a simtit parasit"impotriva lui Voiculescu, "sa aiba Citu motiv de remaniere". Parlamentarii AUR n-au mai avut rabdare si i-au cerut in strada demisia. Simion: "Vrem demisia lui Vlad Voiculescu, nu o sa cedam. Premierul Citu este slab" VIDEO Victor Ponta : ". Mai sunt vreo 8-9 miliarde de euro de furat, in sanatate" Gabriela Firea a izbucnit dupa tragedia de la Victor Babes: "in pandemie" Marcel Ciolacu anunta ca: "O sa vorbim si cu AUR". Deputatul PSD Daniel Ghita a acuzat "dictatura USR PLUS"➤ Scandal in Parlament.dupa ce a fost impiedicata sa intre la Comisia Juridica: "Cum e posibil sa dati ordin sa fiu batuta?"anumite inregistrari video cu luari de cuvant ale Dianei SosoacaDiscursul anti-masca al Dianei Sosoacaal Senatului Romaniei, scrie Hotnews., numita vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate printr-o decizie a premierului Florin Citu DNA ancheteazala un domeniu imobiliar detinut de familia liberalului Costel Alexe ➤ Fostul primar al sectorului 2,cu suspendare➤ Partidul AURpentru combaterea pandemiei: carantina nationala, inchiderea scolilor, purtarea mastii in salile de curs, programul magazinelor