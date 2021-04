O altfel de revista a presei. Esential in 27 aprilie

ROMANIA NOASTRA

Mana-n mana cu sefii, afacerea Herastrau si fenomenul de imbatranire. Mai multe titluri din Romania de azi, in articol:➤ INS: Populatia Romaniei a scazut anul trecut, iar. Sunt cu 600 de mii de persoane mai multe in categoria de varsta +65 de ani decat in cea de 0-14 anisi ce solutii sunt. "Pentru ei conteaza doar blocul si castigul"➤ Spatiu de joaca. O mama a sesizat Avocatul Poporului➤ 40% din. In fiecare ora, o femeie suna la 112 pentru a-si reclama partenerul violent➤ O. Clementa nesperata la condamnarein campania de vaccinare? Oficialii s-au gandit, insa decizia a fost alta➤ Un preot din Videle a fost prins in flagrant , in timp ce➤ Un politist din Bucuresti a fost prins. Nu a putut interveni la o urgenta pentru ca era la salon➤ Operatiune masiva DIICOT , cu 120 de perchezitii in 19 judete:➤ Afacerea Herastrau: Cate carciumi si chioscuri sunt in parcul simbol al Bucurestiului,➤ Managerul Spitalului din Odorheiu Secuiesc, trimis in judecata de DNA pentru. De ce a amanat Romania depunerea aplicatiei pentru 30 de mld. de euro➤ Firme care nu exportau nimicin 2020. Crescute de sase ori de Dragnea si Olguta➤ Ce avere are Ioana Mihaila , noul ministru al Sanatatii. Endocrinologul carepropus de Nicusor Dan . Principalele nemultumiri, legate de supraevaluarea veniturilor si lipsa proiectului tehnic pentru noul spital municipalpentru pensia speciala: au dat Parlamentul in judecatacu ministri, parlamentari, patronate, sindicate, ONG-uri si specialistiGhinea sustine ca Marcelde Relansare: " PSD a fost atat de preocupat de dezbaterile pe PNRR incat le-a ratat"➤ Iohannis spune cadaca achita prejudiciul "pentru ca se incheiase ciclul parcurs de o lege". Presedintele avea, totusi, dreptul sa returneze legea Parlamentului➤ Iohannis, intrebat daca il sustine pe Citu pentru conducerea PNL : ". Discutia din partid se face in partid"potrivit caruia ar avea sustinerea a 36 de organizatii liberale➤ Propunerea guvernului pentru CNA: un, dar cu datorii la prostituate➤ Comisia de Sanatate, condusa de Nelu Tataru sau online in acest an. Explicatiile fostului ministru➤ Deputatul PNL, Ben Oni Ardelean . Ardelean: "Voi face contestatie, alcoolemia a fost data de tratamentul pentru inima"➤ Primarul Iasului, city-managerul si sefi din Primarie,cu ajutorul sefilor din Primarie: Chirica si HarabagiuDe ce a fost pus sub acuzare Mihai Chirica:dupa ce patronul unui ziar de casa a construit, pe un teren public, un bloc in loc de pensiune. Curg dosarele penale in filiala PNL Iasi, inculpat de DIICOT: Ar fi cazul sa reactioneze politic si PNL. Daca nu o va face, voi avea o discutie: Atributiile presedintelui nu trebuie diminuate si, personal, nu sunt de acord cu aceasta varianta➤ Fostul primar al Brasovului, George Scripcaru , achitat definitiv in "dosarul RAT". De asemenea, instanta a respins ca